        Haberler Magazin 'Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan, Melek Baykal'a tepki

        'Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan, Melek Baykal'a tepki

        Yıllar sonra yeniden çekileceği iddia edilen 'Akasya Durağı'nda rol alan Melek Baykal, dizi hakkında; "Benim çok sevdiğim bir iş değildi" ifadesini kullandı. Dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın sözlerine tepki gösterdi

        Giriş: 18.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:07
        "Neden sevmediğinizi biliyorum"
        2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü.

        Taksi durağında çalışan insanların hayatları ve başlarına gelen olayları anlatan yapımda, 'Taksici Melahat' karakterine hayat veren Melek Baykal, diziyle ilgili itirafıyla şaşırttı.

        Baykal; "Akasya Durağı' çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" dedi. Tiyatroyu sevdiğini ve dizilere sıcak bakmadığını söyleyen Baykal; "10 gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben tiyatroda var olduğuma inanlardanım" ifadelerini kullandı.

        Dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın sözlerine tepki gösterdi. Uçan; Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" dedi.

        #melek baykal
        #Ateş Fatih Uçan
