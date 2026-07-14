İş kazalarında günde 5 kişi ölüyor

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre, 2025 yılında 4/a kapsamındaki bin 931 işçi, iş kazalarında yaşamını yitirdi. Kendi hesabına faaliyet gösteren 13 esnaf da iş kazalarında vefat etti. İş kazalarında ölen kişi sayısı 2024 yılında bin 905 (8'i esnaf), 2023'te bin 972 (6'sı esnaf), 2022'de bin 520 (3'ü esnaf), 2021'de bin 394 (12'si esnaf), 2020'de bin 240 (12'si esnaf), pandemi öncesi 2019 yılında ise bin 149 (2'si esnaf) kişi oldu. İş kazası sonucu ölümlerde 2023 yılında yaşanan yüksek artış üç yıldır maalesef aynı seviyelerde devam ediyor.

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İşçilerin hayatını kaybettiği iş kazalarında ilk sırayı her zaman olduğu gibi inşaat faaliyetleri aldı. Bina inşaatında 360, köprü, yol, baraj gibi bina dışı yapıların inşaatında 145, özel inşaat faaliyetlerinde de 81 işçi öldü. İş kazalarında ölümde inşaat sektörünü kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı izledi. Bu sektörde geçen yıl 145 işçi hayatını kaybetti. Perakende ticarette 64, toptan ticarette 52, gıda ürünleri imalatında 51, tekstil ürünleri imalatında 45, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemelerinde 44 kişi öldü.

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İş kazası riskinin düşük olduğu değerlendirilen yiyecek ve içecek hizmetlerinde geçen yıl 39 işçi hayatını kaybetti. Depolama, ambarlama faaliyetinde 37, konaklama sektöründe 34 işçi öldü.

Geçen yıl ölen işçilerin 67’si kadın, bin 864’ü erkeklerden oluştu.

35 İŞÇİ 18 YAŞ VE ALTINDA

Ölen işçilerin yaşlarına bakıldığında 14 yaşında 1, 15 yaşında 4, 16 yaşında 7, 17 yaşında 10 ve 18 yaşında 13 olmak üzere 18 yaş ve altında 35 işçinin öldüğü görülüyor.

Geçen yıl ölen işçilerden 1’er kişi 79, 75 ve 74 yaşında vefat etti. Ayrıca 73 yaşında 2, 72 yaşında 3, 71 yaşında 2 ve 70 yaşında 2 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti.

İŞ KAZASINDA 13 ESNAF ÖLDÜ

2025 yılında tamamı erkeklerden oluşan 13 esnaf iş kazasında öldü. İş kazasında ölen esnafın 2’sinin kurye, 2’sinin bina ve çevre düzenlemesinde çalışan usta olduğu, 1’inin perakende ticaretle uğraştığı dikkat çekti.

916 KİŞİ MESLEK HASTALIĞINA YAKALANDI

Meslek hastalığına yakalanan kişi sayısı geçen yıl 227’si kadın 689’u erkek olmak üzere toplam 916 kişi oldu. Bunlardan 101 kişinin meslek hastalığı teşhisi işten çıkartıldıktan veya işten ayrılmak zorunda kaldıktan sonra konuldu.

SGK verilerine, meslek hastalığı sonucu ölüm bilgisi yansımadı. Meslek hastalığından hiç ölüm kaydı olmamasının, ölüm sebebi konusunda kesin teşhis konulamamasından kaynaklandığı yorumları yapılıyor.

EN FAZLA ÖLÜM SEBEBİ DÜŞME

Geçen yılki iş kazalarında 311 işçi kayma veya tökezleme sonucu yüksekten düşme sebebiyle öldü. Onu 302 kişiyle çalışılmakta olan makinenin, taşıma aracının veya işleme ekipmanının denetimden çıkması, 217 kişiyle ise çalışılmakta olan aracın kırılması, patlaması, yerinden ayrılması, kayması sonucu ölümler izledi. Çoğu iş kazasındaki ölümlerin sebebi ise bilinmiyor.

DENEYİMLİ İŞÇİLER ÖLÜYOR

İş kazası sonucu ölen işçilerin iş yerindeki çalışma sürelerine bakıldığında, bin 931 işçiden bin 907’sinin iş yerindeki deneyiminin 10 yıldan fazla olduğu görülüyor. Geri kalan işçilerin iş yerindeki deneyimi bir haftadan başlayıp 10 yıla kadar çıkıyor.