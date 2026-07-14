CENTCOM: İran'a yönelik saldırı başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, İran'a karşı art arda üçüncü gece de saldırı başlattı. Bu saldırılar, İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek ve Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetlerini zayıflatacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Donald Trump ise Hugh Hewitt'e yaptığı açıklamada, İran'ın bir test niteliğinde olan mutabakat zaptının yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylerken, "Bu gece ve yarın İran'ı sert bir şekilde vuracağız." dedi.

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İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

*Haberde CENTCOM'un arşiv fotoğrafı kullanılmıştır