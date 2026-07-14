Ankara'da boş arazide yangın
Ankara Yenimahalle'de boş arazide yanan paletlere itfaiye ekipleri müdahale ediliyor
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:33 Güncelleme:
Ankara Yuvaköy Mahallesi'nde boş bir alandaki paletler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İvedik OSB, Batıkent, Yakacık, Çakırlar ve Sincan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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