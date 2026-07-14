Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldız için Marsilya ile anlaştığı ve oyuncunun maliyetinin belli olduğu iddia edildi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
40+2 MİLYON EURO BONSERVİS
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz yıldız için Marsilya'yla 40+2 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
10 MİLYON EURO NET MAAŞ
24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve senelik 10 milyon Euro net maaş alacağı öne sürüldü.
MAN. UNITED DA KAZANACAK
Bu transferden Manchester United'ın da 10 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli elde edeceği haberin detaylarında yer aldı.
45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!
Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.