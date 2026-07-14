Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

        Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

        Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldız için Marsilya ile anlaştığı ve oyuncunun maliyetinin belli olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

        2

        40+2 MİLYON EURO BONSERVİS

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz yıldız için Marsilya'yla 40+2 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.

        3

        10 MİLYON EURO NET MAAŞ

        24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve senelik 10 milyon Euro net maaş alacağı öne sürüldü.

        4

        MAN. UNITED DA KAZANACAK

        Bu transferden Manchester United'ın da 10 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli elde edeceği haberin detaylarında yer aldı.

        5

        45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

        Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Üzerine araç sürülerek hayatını kaybetmişti, organları ile 5 hastaya umut oldu

        Antalya'da tartışma sonrası üzerine araç sürülerek otomobil ile apartmanın bahçe kapısı arasında sıkışan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Cemal Battal'ın kalp, böbrek ve korneaları ailesi tarafından bağışlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: İran'a yönelik saldırı başlattık
        CENTCOM: İran'a yönelik saldırı başlattık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Ankara'da boş arazide yangın
        Ankara'da boş arazide yangın
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi