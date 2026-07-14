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        Haberler Dünya Axios: Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne Husilere yönelik riskli saldırılar için destek verdi

        Axios: Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne Husilere yönelik riskli saldırılar için destek verdi

        Axios'un haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilere yönelik saldırılar için ABD Başkanı Trump'tan destek istedi. Haberde, Selman'ın operasyondan önce Trump'a bilgi vermesi ve desteğini istemesinin, Suudi Arabistan'ın Husilerle daha büyük çaplı bir çatışma ihtimalinden endişe duyduğuna ve bu süreçte ABD'nin askeri ile diplomatik desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret ettiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi

        Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, İran destekli Husilere karşı düzenlenecek sıra dışı bir askeri operasyona destek verdiğini iddia etti.

        DESTEK TALEBİNDE BULUNDU

        ABD'li iki yetkiliye göre Suudi Arabistan, geçen hafta Washington yönetimine mevcut durumdan duyduğu endişeyi iletti ve Husilere yönelik olası saldırılar için destek talebinde bulundu.

        Perşembe günü Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Bir gün sonra da Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Kısa süre sonra, cuma günü Başkan Trump'ın Suudi Veliaht Prensi ile telefonda görüştüğü belirtildi. ABD'li bir yetkiliye göre Muhammed bin Selman, Husilere yönelik askeri operasyon için Trump'tan destek istedi ve bu desteği aldı.

        GERİLİM NASIL BAŞLADI?

        Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki son gerilimin yaklaşık 10 gün önce başladı. İran'a ait Mahan Air'e ait bir yolcu uçağı, Husilerin kontrolündeki Sana kentine iniş yaptı. Uçak, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere grubun üst düzey temsilcilerini İran'a götürdü.

        Bu uçuş, uzun yıllardır görülmeyen bir gelişme olarak değerlendirildi. Çünkü İran ile Sana arasında on yılı aşkın süredir doğrudan uçuş yapılmıyor. Suudi Arabistan, bu uçuşların Husilere silah veya İranlı askeri danışman taşınmasında kullanılabileceği gerekçesiyle engellendiğini savundu.

        Husiler ise Suudi savaş uçaklarının söz konusu uçağın inişini engellemeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını ileri sürdü. Grup, bunun tekrar yaşanması halinde Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef almakla tehdit etti.

        Pazartesi günü ise İran'dan dönen ve Husi heyetini taşıyan uçağın Sana'ya yaklaşması sırasında Suudi ordusu Sana Havalimanı'nı bombaladı. Uçak bunun üzerine rotasını değiştirerek Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine iniş yapmak zorunda kaldı.

        ABD'li yetkili, söz konusu uçağın Husilere yönelik silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar taşıdığını iddia etti.

        Bunun ardından Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Ayrıca Sana Havalimanı'na yönelik abluka kaldırılıncaya kadar hava yolu şirketlerini Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.

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