DIŞKI ANALİZİ HANGİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARABİLİR?

Bilim insanlarına göre dışkı analizleri; kişinin sağlık durumu, beslenme düzeni ve bazı tedavi süreçleri hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. Sindirim sistemi hastalıkları, bazı kanser türleri ve kullanılan bazı ilaçların izleri biyolojik örnekler üzerinden tespit edilebilir.

Özellikle bazı tedavilerde kullanılan ilaçların vücuttan atılım yolları incelenerek kişinin sağlık sürecine ilişkin bilgiler elde edilebilir. Bu nedenle bazı devletler, biyolojik materyallerin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesini önlemek amacıyla bu tür sıra dışı güvenlik önlemlerine başvuruyor.

Ancak uzmanlar, tek başına bir dışkı örneğinin bir kişinin genel sağlık tablosunu kesin olarak ortaya koyamayacağına da dikkat çekiyor. Doğru ve tam bir değerlendirme yapabilmek için her zaman ek klinik verilere ihtiyaç duyuluyor.