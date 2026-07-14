Murat Yakın, hayatta kalma refleksiyle başarılı oluyor

Türkiye'nin önce Avustralya, ardından da Paraguay karşısında aldığı yenilgilerle 2026 Dünya Kupası’na henüz grup aşamasında veda etmesi olarak hepimizi derin bir hüzne boğdu. Ancak turnuvanın coşkusu ve futbol kalitesi o kadar yüksekti ki, bu erken vedanın burukluğunu, teknik direktörünün Murat Yakın olduğu İsviçre'nin maçları ve dünyanın en elit golcülerinin farklı şehirlerde, farklı stadyumlarda eş zamanlı olarak sürdürdüğü muazzam rekabeti izleyerek teselli ettik.

2026 Dünya Kupası, adeta Fransız Kylian Mbappé, Arjantinli Lionel Messi, Norveçli Erling Haaland ve İngiliz Harry Kane arasında geçen tarihi bir gol düellosuna sahne oldu. Turnuvanın son düzlüğüne girilirken, 4 yıldızın hem bireysel performansları hem de takımlarını ne derece sırtladıkları çarpıcı istatistiklerle gözler önüne serildi.

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GOL SAYILARI ♦ Kylian Mbappé... 8 (Fransa, turnuvaya devam ediyor) ♦ Lionel Messi... 8 (Arjantin, turnuvaya devam ediyor) ♦ Erling Haaland... 7 (Norveç, çeyrek finalde elendi) ♦ Harry Kane... 6 (İngiltere turnuvaya devam ediyor)

Fransa, Arjantin ve İngiltere'nin adını yarı finale yazdırması, bu elit golcülerin takımları için ne kadar hayati birer futbolcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Norveç elenmiş olsa da Haaland'ın takımının gollerinin yarısından fazlasına imza atması, onun bireysel büyüklüğünü tek başına ortaya koydu.

TAKIMLARININ ATTIĞI GOLLERİN YARISI ONLARIN ♦ Fransa'nın attığı 16 golün yüzde 50'si Kylian Mbappé'ye ait. ♦ Arjantin'in attığı 17 golün yüzde 47'si Lionel Messi'ye ait. ♦ Norveç'in attığı 13 golün yüzde 54'ü Erling Haaland'a ait. ♦ İngiltere'nin attığı 13 golün yüzde 46'sı Harry Kane'e ait.

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72 YILLIK BEKLEYİŞ 72'NCİ DAKİKADA YIKILDI

2026 Dünya Kupası'na damga vuran ve turnuvaya ayrı bir renk katan isimlerden biri de şüphesiz İsviçre'nin Türk teknik direktörü Murat Yakın oldu. Yarı finale yükselme mücadelesinde güçlü Arjantin karşısında başa baş, kora kor bir futbol sergileyen İsviçre, tabelada 1-1'lik eşitliği yakalamıştı. Ancak maçın 72'nci dakikasında Breel Embolo'nun büyük bir sorumsuzlukla kırmızı kart görmesi, oyunun tüm kaderini değiştirdi.

Bu kart yüzünden İsviçre, uzatmalar da dâhil olmak üzere tam 48 dakika boyunca sahada bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kaldı. Sanki karanlık bir güç, İsviçre’nin tam 72 yıl sonra kendi tarihini yeniden yazmasını, 72'nci dakikada gelen bir kırmızı kartla engellemişti. Kendi evlerinde düzenlenen 1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan İsviçre için bu maç, tarihi bir rekoru kırma fırsatıydı. Embolo atılmasaydı sonuç ne olurdu bilinmez; belki Arjantin yine kazanacaktı, belki de yarı finale çıkan taraf İsviçre olacaktı. Kesin olan tek şey, İsviçre'nin neredeyse bir devre boyunca bu büyük dezjavantajın altında ezildiği. Elbette yurt dışında bir hayli başarlı bir vatandaşımızın turnuvadan bu şekilde elenmesi 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığımız ikinci hüzün oldu.

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İsviçre trajik bir şekilde elenmiş olsa da, Murat Yakın turnuva boyunca dünya futbolunda muazzam bir sükse yaptı. Yakın'ın başarısı sadece takımı çeyrek finale taşımasıyla sınırlı değildi; o, tarzı, taktiksel dehası ve karizmasıyla modern teknik direktör profilinin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Murat Yakın

Murat Yakın, futbolculuk yıllarında Grasshoppers, Stuttgart, Fenerbahçe, Kaiserslautern ve efsaneleştiği Basel formalarını giydi. Yakın, savunmanın merkezinde görev alan, oyunu geriden kurma becerisine sahip, yüksek pas kalitesi ve soğukkanlılığıyla döneminin standart savunmacı profilinin çok ötesinde bir oyun kurucuydu.

MURAT YAKIN'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ Kulüp takımlarında toplam 273 maçta 48 gol attı. ♦ 1992-1997... Grasshopper (17) ♦ 1997-1998... Stuttgart (2) ♦ 1998-2000... Fenerbahçe (3) ♦ 2000... Basel (2) ♦ 2000-2001... Kaiserslautern (0) ♦ 2001-2006... Basel (24) Formasını 49 kez giydiği İsviçre Milli Takımı'nda ise 4 gole imzasını attı.

Murat Yakın, formasını çıkarıp takım elbisesini giydiğinde, saha içindeki analitik zekâsını kulübeye taşıması uzun sürmedi. 2012-2014 arasında Basel'in başında üst üste iki lig şampiyonluğu yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde dev bütçeli Chelsea'yi hem iç hem dış sahada mağlup ederek esnek ve reaktif oyun felsefesini tüm dünyaya gösterdi.

2021'de İsviçre Milli Takımı'nın başına geçen Murat Yakın, EURO 2024'te son şampiyon İtalya'yı kusursuz bir dominasyonla turnuva dışına iterek elit seviyedeki yerini sağlamlaştırdı. Katı dizilişler yerine rakibe göre şekillenen, kompakt, dikey geçişleri hızlı uygulayan ve bireysel yetenekleri takım disiplini içinde eriten felsefesi otoriterlerden tam not aldı.

MURAT YAKIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ ♦ 2006-2007... Concordia Basel ♦ 2009-2011... Thun ♦ 2011-2012... Luzern ♦ 2012-2014... Basel ♦ 2014-2015... Spartak Moskova ♦ 2016-2017... Schaffhausen ♦ 2019-2021... Schaffhausen ♦ 2021- ... İsviçre Milli Takımı

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İsviçre disipliniyle yetişmiş bir profesyonel olmasının yanı sıra köklerinden gelen samimi ve tutkulu liderliği harmanlayan Murat Yakın, kardeşi Hakan Yakın ile birlikte Türk ve İsviçre futboluna büyük katkılar sundu. Onların hikâyesi, göçmen ailelerin çocuklarının spor yoluyla yazdığı en başarılı entegrasyon ve başarı öykülerinden biri oldu.

Bugün geriye dönüp bakıldığında; Murat Yakın ile Hakan Yakın'ın başarısı, sadece İsviçre futbolunun değil, göçmen bir ailenin gurur tablosu olarak gözler önüne seriliyor. İsviçre futbol tarihine en ikonik kardeş ikilisi olarak geçen Yakın kardeşlerin arkasındaki asıl kahraman ise şüphesiz anneleri Emine Yakın'dı. Kardeşler, yıllar önce amatör sahaların kenarında satılan sandviçlerin, dökülen gözyaşlarının ve yorulmak bilmeyen bir annenin emeğinin karşılığını, bugün teknik direktörlük koltuğundaki başarılarıyla vermeye devam ediyorlar.

1970'li yılların başından itibaren sadece bilinmeyene karşı verilen amansız bir hayatta kalma mücadelesi olan gurbete göç edenlerin arasında Yakın ailesi de vardı. Mustafa Yakın ile Emine Yakın çiftinin Türkiye'den Basel'e uzanan yolculuğu da diğer bütün göçmenler gibi daha iyi bir gelecek ümidinin, ekmek kavgasının hikâyesiydi. 1974'te Murat Yakın, 1977'de ise Hakan Yakın, o kavganın kucağına doğduklarında henüz ne hayatın yükünden ne de kaderin onlara hazırladığı yeşil sahalardan haberdardı.

Hayat, o ekmek kavgasına Emine Yakın ile henüz ergenliğe bile ulaşmamış oğullarının önüne ağır bir sınav daha koydu. 1987'de Mustafa Yakın'ın ailesini bırakıp Türkiye'ye dönmesiyle, Emine Yakın ile oğulları yaban ellerde yapayalnız ve savunmasız kaldı. Tek bir kelime bile yabancı dil bilmeyen Emine Yakın, yabancı bir ülkenin sokaklarında, çocuklarını hayata tutundurmak için Basel Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak işe girerek çocuklarına hem analık hem babalık yaptı. Belediye maaşı yetmeyince pes etmeyen Emine Yakın, evde hazırladığı sandviçleri amatör futbol sahalarında satarak evlatlarının rızkını büyüttü. O amatör futbol sahaları arasında sokakların tehlikesinden korumak için oğullarını yazdırdığı FC Concordia Basel de vardı.

HAKAN YAKIN'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ Kulüp takımlarında 469 maçta 163 gol kaydetti. ♦ 1994-1995... Concordia Basel (4) ♦ 1995-1997... Basel (13) ♦ 1997-1998... Grasshoppers (1) ♦ 1998-1999... St. Gallen (8) ♦ 1999-2001... Grasshoppers (22) ♦ 2001-2003... Basel (28) ♦ 2003... Paris Saint-Germain (0) ♦ 2004... Basel (3) ♦ 2004-2005... Stuttgart (0) ♦ 2004-2005... Galatasaray (0) ♦ 2005-2008... Young Boys (40) ♦ 2008-2009... El-Garafe (5) ♦ 2009-2011... Luzern (26) ♦ 2012-2013... Bellinzona (13) İsviçre Milli Takımı için 87 kez sahaya çıkarak 20 gol atma başarısı gösterdi. Hakan Yakın

Murat Yakın henüz 13 yaşında bir çocukken, babasız kalan bir evin en büyük oğlu olarak yaşıtlarından çok daha erken büyümek ve omuzlarındaki görünmez yükü taşımak zorunda kaldı. Küçük yaşta koruyucu ve düzen sağlayıcı bir rol üstlenmesi, karakterine erken gelen bir sorumluluk duygusu ve doğal bir liderlik vasfı kattı. Kardeşi Hakan Yakın'a hem bir ağabey hem de bir nevi baba figürü olmak, ona insan yönetimiyle kriz anlarında soğukkanlı kalabilme yeteneğini çok genç yaşta öğretti. Bugün kulübedeki o sakin, kararlı ve ne yaptığını bilen duruşunun temelleri, aslında o yıllardaki ev yaşantısında atıldı.

Yakın kardeşler için futbol, sadece bir oyun değil, hayata tutunmanın ve kendilerini kanıtlamanın ilk durağıydı. Murat Yakın, bir röportajında futbolun kendileri için taşıdığı anlamı şu sözlerle özetlemişti: Hayatta kalmak için disiplinli olmak zorundaydık. Futbol bizim için sadece bir oyun değil, kendimizi var etme biçimiydi.

Emine Yakın, 2023'te 89 yaşında hayata veda etti.

Oğullarındaki yetenek kıvılcımı parladıkça, anne Emine Yakın'ın mücadelesi de büyüdü ve daha anlamlı bir hale geldi. Çocuklarının kurtuluşunun futbolda olduğunu sezen Emine Yakın, zamanla Basel sokaklarında adeta bir efsaneye dönüştü. Yıllarca yağmur çamur demeden, bir antrenmandan diğerine, bir maçtan ötekine bisikletiyle mekik dokudu. İsviçre medyasının ona taktığı lakapla 'Bisikletli Anne', çocuklarının sadece beslenmesini ve disiplinini sağlamadı; onlara vazgeçmemenin, emek vermenin ve hayatta dimdik durmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğretti.

HAKAN YAKIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ ♦ 2014-2015... Zug 94 ♦ 2016... Gallen U18 ♦ 2016... Gallen U21 ♦ 2022-2023... Schaffhausen ♦ 2023-2024... İstanbulspor ♦ 2025... Schaffhausen

Annelerinin bu fedakârlıkları, Yakın kardeşlere hayatta hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığını ve başarı için her gün savaşmak gerektiğini anlattı. Bu sert disiplin, Murat Yakın'ın futbolculuk kariyerinde defansın bel kemiği olmasını sağlarken, teknik direktörlük yıllarında da oyuncularından tavizsiz bir ciddiyet istemesinin yolunu açtı.

İsviçre gibi kuralların son derece katı olduğu bir toplumda, göçmen bir ailenin babasız çocuğu olmak dışlanma riskini de beraberinde getirdi. Ancak Murat Yakın, bu dezavantajı bir avantaja dönüştürmeyi bildi. Hayatta kalmak ve kabul görmek için çevresini çok iyi gözlemlemek, kuralları herkesten daha iyi öğrenmek zorundaydı. Çocukluk yıllarında geliştirdiği bu yüksek gözlem yeteneği, yeşil sahada rakip analizini mükemmel yapan bir taktik dehasına evrildi. Yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar, ona saha içinde ve dışında kriz anlarını normalleştirmeyi öğretti. En baskılı maçlarda bile koruduğu o meşhur sakinliği, çocukken göğüslediği hayat yükünün yanında futbolun sadece bir oyun olarak kalmasından kaynaklanıyor.