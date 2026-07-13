Kerem Aktürkoğlu baba oldu

"İNSAN O AN DUYGULARINA HÂKİM OLAMIYOR"

Aktürkoğlu, "İnsan gerçekten o an duygularına hâkim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunu gösteriş gibi algılanmasın diye çok dile getirmedim. Çok güzel bir duygu; Allah isteyen herkese nasip etsin. İnşallah sağlıkla kucağımıza alacağımız günler de gelir" ifadelerini kullanmıştı.