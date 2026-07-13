Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kerem Aktürkoğlu baba oldu

        Kerem Aktürkoğlu baba oldu

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu, ilk bebeklerini kucaklarına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 20:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz yıl çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştiren 27 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

        2

        Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Aktürkoğlu, antrenman öncesinde aldığı mutlu haberle büyük sevinç yaşadı. Takım arkadaşları, baba olan milli futbolcuyu tebrik etti. O anlar Fenerbahçe TV ekranlarına da yansıdı.

        3

        Kerem Aktürkoğlu, nisan ayında Fenerbahçe'nin YouTube kanalında katıldığı programda baba olacağını duyurmuş ve yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.

        4

        "İNSAN O AN DUYGULARINA HÂKİM OLAMIYOR"

        Aktürkoğlu, "İnsan gerçekten o an duygularına hâkim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunu gösteriş gibi algılanmasın diye çok dile getirmedim. Çok güzel bir duygu; Allah isteyen herkese nasip etsin. İnşallah sağlıkla kucağımıza alacağımız günler de gelir" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğu Karadeniz'de şimdi de tırtıl tehdidi

        Karadeniz Bölgesi'nde daha önce "vampir kelebek" olarak bilinen "Ricania simulans" ve kahverengi kokarcanın tarım alanlarında oluşturduğu zararın ardından, bu kez Rize'de halk arasında "Amerikan kurdu" olarak adlandırılan tırtıllar tarım alanlarında ciddi zararlara yol açıyor. (İHA)

        #fenerbahçe
        #Kerem Aktürkoğlu
        #Ceren Aktürkoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi