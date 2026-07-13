Kerem Aktürkoğlu baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Geçtiğimiz yıl çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştiren 27 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Aktürkoğlu, antrenman öncesinde aldığı mutlu haberle büyük sevinç yaşadı. Takım arkadaşları, baba olan milli futbolcuyu tebrik etti. O anlar Fenerbahçe TV ekranlarına da yansıdı.
Kerem Aktürkoğlu, nisan ayında Fenerbahçe'nin YouTube kanalında katıldığı programda baba olacağını duyurmuş ve yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.
"İNSAN O AN DUYGULARINA HÂKİM OLAMIYOR"
Aktürkoğlu, "İnsan gerçekten o an duygularına hâkim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunu gösteriş gibi algılanmasın diye çok dile getirmedim. Çok güzel bir duygu; Allah isteyen herkese nasip etsin. İnşallah sağlıkla kucağımıza alacağımız günler de gelir" ifadelerini kullanmıştı.