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        Trossard'da 4 aylık sıkı pazarlık!

        Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun uçuş planlamasını yaparken, Trossard'ın Midtjylland ile oynanacak rövanş maçında kadroda yer alması bekleniyor.

        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini resmen bitirdi.

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        Islak imzaların atılmasının ardından siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızın uçuş planlamasını da oluşturdu.

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        Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

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        Siyah-beyazlılar Trossard transferinde uzun bir pazarlık sürecini mutlu sonla noktaladı.

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        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş bonservis için 25 milyon Euro bandına kadar çıksa da Arsenal’den transfere vize çıkmamıştı. Trossard defterini o dönemlik kapatan başkan Serdal Adalı geçen mart ayından itibaren Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı.

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        4 ay süren sıkı pazarlıkların ardından Beşiktaş, ilk teklifin altında bir rakam ve maaşla uzun yıllardır beklediği yıldız sol kanata kavuşmuş oldu. Beşiktaş, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Belçikalı yıldız Arsenal ile son sezonunda lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Trossard Dünya Kupasında ise Belçika ile çeyrek final gördü.

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