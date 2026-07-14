Trossard'da 4 aylık sıkı pazarlık!
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun uçuş planlamasını yaparken, Trossard'ın Midtjylland ile oynanacak rövanş maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini resmen bitirdi.
Islak imzaların atılmasının ardından siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızın uçuş planlamasını da oluşturdu.
Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar Trossard transferinde uzun bir pazarlık sürecini mutlu sonla noktaladı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş bonservis için 25 milyon Euro bandına kadar çıksa da Arsenal’den transfere vize çıkmamıştı. Trossard defterini o dönemlik kapatan başkan Serdal Adalı geçen mart ayından itibaren Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı.
4 ay süren sıkı pazarlıkların ardından Beşiktaş, ilk teklifin altında bir rakam ve maaşla uzun yıllardır beklediği yıldız sol kanata kavuşmuş oldu. Beşiktaş, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.