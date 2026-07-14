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        Haberler Keşfet Bir fincanla yetinemeyeceksiniz! Sosyal medyanın yeni gözdesi Turkish Latte'nin tarifi ve püf noktaları

        Bir fincanla yetinemeyeceksiniz! Sosyal medyanın yeni gözdesi Turkish Latte'nin tarifi ve püf noktaları

        Dalgona, matcha ve ube derken kahve dünyasının yeni gözdesi "Turkish Latte" oldu. Son dönemde özellikle TikTok ve Instagram'da viral olan bu köpüklü içecek, tahin helvası ve kahveyi buluşturan sıra dışı lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, sosyal medyada farklı tariflerle paylaşılan Turkish Latte nasıl hazırlanıyor? İşte tarifi ve lezzeti katlayan püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Sosyal medya, kahve dünyasına ezber bozan bir trend daha kazandırdı. Son dönemde hem yurt dışında hem de yerel üçüncü nesil kahvecilerde dönemin en çok konuşulan içeceklerinden biri haline gelen 'Turkish Latte', alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor. Peki, fincan fincan paylaşılan bu lezzetin asıl sırrı ne? İşte evinizde kolayca deneyebileceğiniz o tarif ve püf noktaları…

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        SOSYAL MEDYADAN KAFELERE UZANAN YENİ TREND

        Kahve dünyasında trendler hız kesmeden değişmeye devam ediyor. Dalgona, Dirty Matcha, Cloud Coffee ve ube latte gibi akımların ardından bu kez sosyal medyada "Turkish Latte" etiketi öne çıkmaya başladı. Özellikle son aylarda yurt dışındaki içerik üreticilerinin paylaştığı videolar milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, tarif kısa sürede evlerde denenmeye ve bazı üçüncü nesil kahvecilerin menülerinde de farklı yorumlarla yer almaya başladı.

        Sosyal medyada "Turkish Latte" adıyla paylaşılan videolara bakıldığında ise karşımıza iki farklı popüler tarif çıkıyor. Yurt dışındaki içerik üreticileri, geleneksel Türk kahvesini cezvede kakule ile pişirip telvesinden süzdükten sonra bol süt köpüğüyle birleştiriyor. Türkiye'deki sosyal medya paylaşımlarında ve yeni nesil kahvecilerde ise farklı bir yorum öne çıkıyor: Burada "Turkish" vurgusu, kahvenin pişme şeklinden ziyade sütün içine eklenen tahin helvası veya tahin aromasıyla sağlanıyor.

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        KLASİK LATTEDEN EN BÜYÜK FARKI: YAPAY ŞURUP DEĞİL TAHİN HELVASI

        Turkish Latte'yi klasik latte tariflerinden ayıran en belirgin özellik, kahveye vanilya ya da karamel şurubu yerine tahin helvasının karakteristik aromasının eşlik etmesi.

        Isınan süt içinde yavaşça eritilen helva, yağı ve şekeriyle içeceğe doğal bir tatlılık kazandırırken, aynı zamanda espressoyla birleştiğinde kadifemsi ve gövdeli bir kıvam oluşturuyor. Kahvenin hafif acılığı ile tahin ve susamın fındıksı notaları fincanda birbirini dengelerken, ortaya klasik şuruplu kahvelerden farklı, zengin bir içim profili çıkıyor.

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        EVDE KAFE LEZZETİNDE TURKISH LATTE TARİFİ

        Sosyal medyada en çok paylaşılan helvalı Turkish Latte versiyonunu evde hazırlamak için uzun bir malzeme listesine ihtiyacınız yok. 1 shot espresso (yerine yoğun demlenmiş filtre kahve ya da Türk kahvesi de kullanılabilir), 1 su bardağı süt, yaklaşık 30-40 gram sade tahin helvası temel malzemeleri oluşturuyor.

        İlk olarak sütü küçük bir cezveye alın ve kaynama noktasına getirmeden ısıtın. İçine ufalanmış tahin helvasını ekleyerek tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha yoğun bir tat isteyenler bu aşamada 1 tatlı kaşığı sıvı tahin de ekleyebilir.

        Espressoyu ayrı olarak hazırlayın. Ardından helvalı sütü yavaşça kahvenin üzerine ekleyin. Daha köpüklü bir görünüm elde etmek isteyenler sütü köpürtücü yardımıyla köpürtebilir.

        Servis sırasında isteğe bağlı olarak üzerine kavrulmuş susam, tarçın ya da ince çekilmiş Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Soğuk kahve sevenler ise aynı tarifi buz ve soğuk süt kullanarak "Iced Turkish Latte" olarak da hazırlayabilir.

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        LEZZETİ İKİYE KATLAYAN PÜF NOKTALARI

        Helvayı Önce Ufalayın: Tahin helvasını süte eklemeden önce iyice ufalayın. Böylece süt içinde çok daha kısa sürede ve pürüzsüz bir şekilde erir.

        Sıcaklık Dengesi: Sütü asla kaynatmayın. Yaklaşık 60-65 derece, hem köpük kalitesi hem de helvanın dokusunun bozulmaması için en ideal sıcaklıktır.

        Şeker Eklemeyin: Tarife ekstra şeker ya da bal eklemeden önce mutlaka tadına bakın. Tahin helvası içeceğin tatlılık ihtiyacını tek başına karşılayacaktır.

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        Yoğun Kıvam Sırrı: Daha gövdeli ve yoğun bir kıvam elde etmek için tam yağlı süt tercih edin. Bitkisel süt kullanmak isteyenler ise barista tipi yulaf sütünü deneyebilir.

        Aromayı Belirginleştirin: Espressoyu en son eklemek, kahvenin aromasının daha belirgin hissedilmesini sağlar. Daha baskın bir tahin aroması isteyenler ise helvayı ezerken 1 tatlı kaşığı tahin ekleyebilir.

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        NEDEN BU KADAR VİRAL OLDU?

        Turkish Latte'nin kısa sürede bu kadar büyük bir ilgi görmesinin arkasında birkaç önemli neden yatıyor. İlk olarak, tahin helvası gibi geleneksel bir malzemeyi modern kahve kültürüyle buluşturması, bu tarifi klasik latte yorumlarından ayırıyor. Tek bir yudumda kahvenin sertliği ile helvanın kavruk tadının dengelenmesi, sıradan aromalardan sıkılan kahve severlere farklı bir deneyim sunuyor

        Bir diğer önemli etken ise evde kolayca hazırlanabilmesi ve sosyal medyanın görsel odaklı yapısına doğrudan hitap eden estetik, köpüklü sunumları. Son yıllarda dünya mutfağında Orta Doğu ve Türk mutfağından ilham alan malzemelere olan küresel ilginin artması da Turkish Latte'nin dijital dünyada hızla yükselmesini destekliyor.

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        Görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur

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