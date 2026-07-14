Bir fincanla yetinemeyeceksiniz! Sosyal medyanın yeni gözdesi Turkish Latte'nin tarifi ve püf noktaları

EVDE KAFE LEZZETİNDE TURKISH LATTE TARİFİ

Sosyal medyada en çok paylaşılan helvalı Turkish Latte versiyonunu evde hazırlamak için uzun bir malzeme listesine ihtiyacınız yok. 1 shot espresso (yerine yoğun demlenmiş filtre kahve ya da Türk kahvesi de kullanılabilir), 1 su bardağı süt, yaklaşık 30-40 gram sade tahin helvası temel malzemeleri oluşturuyor.

İlk olarak sütü küçük bir cezveye alın ve kaynama noktasına getirmeden ısıtın. İçine ufalanmış tahin helvasını ekleyerek tamamen eriyene kadar karıştırın. Daha yoğun bir tat isteyenler bu aşamada 1 tatlı kaşığı sıvı tahin de ekleyebilir.

Espressoyu ayrı olarak hazırlayın. Ardından helvalı sütü yavaşça kahvenin üzerine ekleyin. Daha köpüklü bir görünüm elde etmek isteyenler sütü köpürtücü yardımıyla köpürtebilir.

Servis sırasında isteğe bağlı olarak üzerine kavrulmuş susam, tarçın ya da ince çekilmiş Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Soğuk kahve sevenler ise aynı tarifi buz ve soğuk süt kullanarak "Iced Turkish Latte" olarak da hazırlayabilir.