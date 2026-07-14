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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hollywood'daki 108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel

        Hollywood'daki 108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu. ABD medyasının aktardığına göre ise 12 eyalet, Paramount'un CNN'in ana şirketi olan Warner Bros. Discovery'yi devralmasını engellemek için dava açtı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel

        California öncülüğünde 12 eyalet, Paramount'un CNN'in ana şirketi olan Warner Bros. Discovery'yi devralmasını engellemek için dava açtıklarını duyurdu.

        Açıklamada California'ya Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington eyaletlerinin de katıldığı belirtildi.

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        CNN'in haberine göre Balifornia Başsavcısı Rob Bonta, Pazartesi günü Kuzey California Bölge Mahkemesi'nde açılan antitröst davasının gerekli olduğunu çünkü 'bu birleşmenin rekabeti ortadan kaldıracağını, fiyatları artıracağını, içerik kalitesini düşüreceğini ve her yıl daha az film ve dizi üretileceğini' söyledi.

        Eğer yargıç aynı fikirde olup ihtiyati tedbir kararı verirse, Paramount'un anlaşmayı tamamlaması geçici olarak engellenecek. Paramount ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, davaya şiddetle karşı geleceklerini belirtti. Açıklamada şirket davanın "hem olgular hem de hukuk açısından yanlış" olduğunu söylerken, eyaletlerin günümüz eğlence sektöründeki rekabeti yanlış yansıttığını ve birleşmenin aslında 'rekabeti güçlendirdiğini' öne sürdü.

        Analistler, eyalet savcılarının Paramount-WBD anlaşmasından kaynaklanan antitröst zararını kanıtlamakta daha zorlanabileceğini ifade etmesine karşın Bonta Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında oldukça özgüvenli olduklarını belirtti.

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        PARAMOUNT'UN WARNER BROS DISCOVERY'İ SATIN ALMA SÜRECİ

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

        Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        WBD Yönetim Kurulu'nun başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemesine karşın, Paramount teklifini şubat ayında hisse başına 31 dolara yükselterek revize etmişti.

        WBD yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek çekilme kararı almıştı.

        Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve WBD ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

        ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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