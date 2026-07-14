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        Haberler Sağlık Hindistan'da araştırmacılar, beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlasını oluşturdu

        Hindistan'da araştırmacılar, beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlasını oluşturdu

        Hindistan'da araştırmacılar, 3 boyutlu yeniden yapılandırma sistemiyle insan beyin kökünün en detaylı atlasını oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu

        Hindistan'daki Sudha Gopalakrishnan Beyin Merkezinden (SGBC) araştırmacılar, 3 boyutlu yeniden yapılandırma sistemiyle insan beyin kökünün nörokimyasal karakterizasyon atlası (ANCHOR)" çalışmasını yürüttü.

        BBC'nin haberine göre, SGBC'de 20 bilim insanı, 18 aylık çalışma kapsamında, beynin 200'den fazla kesitinde yaptıkları incelemeleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları, mikroskobik anatomiyi 3 boyutlu yeniden yapılandırmayla harmanlayarak tek dijital atlasta birleştirdi.

        BEYİN KÖKÜNÜN EN DETAYLI ATLASI

        Bu çalışmada cenin, çocuk ve yetişkin beyinlerden 500'den fazla doku birimi birleştirilerek dünyada insan beyin kökünün üç boyutlu, en detaylı atlasını çıkarıldı.

        MRI taramalarından beynin tamamı ya da sinir hücrelerine kadar detaylı inceleme imkanı sunan bu dijital atlasla, 200'den fazla beyin hücresi kümesi ve sinir yolu incelenebiliyor.

        Beyni omurgaya bağlayan, nefes alımını, kalp atışını, uyku, uyanıklık ve hareketlilik hallerini kontrol eden beyin kökünün incelenmesi, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

        Araştırmanın bulguları, bilimsel çalışmaların yer aldığı "BioRxiv" sitesinde yayımlandı.

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