Hayatını kaybeden 'Jurassic Park' yıldızı Sam Neill'in serveti ortaya çıktı

'Jurassic Park' filmindeki Dr. Alan Grant karakteriyle hafızalara kazınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, hayatını kaybetmesinin ardından milyonlarca dolarlık bir servet ve bir gayrimenkul portföyünü geride bıraktı.

78 yaşında Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden oyuncunun, bir alkol üretim tesisi ve 25 ila 28 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir serveti olduğu öğrenildi.

Geniş üzüm bağlarının yanı sıra Neill, tamamı Hollywood yıldızlarının isimleriyle adlandırılmış çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapan Redbank Çiftliği'nin de sahibiydi. 2008'de Neill, işletmenin büyümesinin, oyunculuktan kazandığı para sayesinde mümkün olduğunu anlattı.

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"Bağların beni geçindirmesini isterdim ama maalesef durum tam tersi. Çok ekonomik bir iş değil" diyen Neill, onlarca yıllık kariyeri boyunca 100'den fazla film ve televizyon yapımında rol aldı. Bağ işletmekten aldığı zevkin her şeye değdiğini söyleyen oyuncu, "Bu inanılmaz derecede zaman ve para tüketen bir iş. Eğer bu kadar tatmin edici ve eğlenceli olmasaydı yapmazdım" demişti.

Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde bir evi olan Neill, 2020 yılında Avustralya'nın Sidney şehrindeki malikanesini sanal bir açık artırma hizmeti aracılığıyla yaklaşık 3,6 milyon dolara satmıştı. Neill dört yatak odalı bu evi, 1996 yılında, o zamanki eşi Noriko Watanabe ile birlikte 839 bin dolara almıştı.

DÖRT ÇOCUĞU, SEKİZ TORUNU VAR

Neill'in biri evlatlık olmak üzere, dört çocuğu bulunuyor. Andrew, Neill'in henüz 20'li yaşlarının başındayken dünyaya gelen ve o dönem hazır hissetmediği için evlatlık verdiği ilk oğlu. Yıllar sonra, 1994 yılında yeniden bir araya gelip bağ kurdular. 1983 doğumlu oğlu Tim, aktörün ilk eşi Lisa Harrow ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Kızı Elena, Neill'in ikinci eşi, Japon makyaj sanatçısı Noriko Watanabe ile olan evliliğinden 1991'de doğdu.

Neill, Noriko Watanabe'nin kızı Maiko Watanabe'yi de resmi olarak evlat edinerek nüfusuna geçirdi. Neill'in toplam sekiz torunu bulunuyor.

'Jurassic Park'ın yanı sıra 'The Piano' ve 'Peaky Blinders' gibi yapımlarla da hatırlanan Neill'in ölüm haberini ailesi duyurmuş, ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermemişti. Neill'in kanseri yendiği biliniyordu.

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2022 yılında kan kanserinin bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan Neill, yakın zamanda kanseri tamamen yendiğini açıklamıştı.

Hayata yeniden tutunan Neill, yeniden oyunculuğa dönmeyi planlıyordu. Ünlü aktör, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.