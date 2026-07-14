Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.079,97 %-0,09
        DOLAR 47,0362 %0,02
        EURO 53,7495 %0,38
        GRAM ALTIN 6.145,86 %1,64
        FAİZ 41,24 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 88,90 %2,02
        BITCOIN 64.673,00 %4,06
        GBP/TRY 62,9384 %0,20
        EUR/USD 1,1427 %0,40
        BRENT 85,07 %2,12
        ÇEYREK ALTIN 10.048,48 %1,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, reel ücret artışında OECDnin en başarılı ülkeleri arasında yer aldı

        Türkiye, reel ücret artışında OECDnin en başarılı ülkeleri arasında yer aldı

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) "İstihdam Görünümü 2026" başlıklı raporu Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında OECD'nin en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada

        OECD'nin "İstihdam Görünümü 2026" raporuna göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde reel ücretlerde ortalama yüzde 7,1 artış kaydederek OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2'de kaldı.

        2021'in ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı ortalama yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde OECD ortalaması ise yüzde 4,9'da kaldı. Böylece Türkiye, OECD'de en yüksek kümülatif reel ücret artışı kaydeden ülke oldu. Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde gerçekleşti.

        REKLAM

        PİYASALAR GENEL OLARAK DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

        Rapora göre, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında zayıflama sinyalleri görülmeye başlasa da piyasalar genel olarak dayanıklılığını koruyor. Bununla birlikte, bölgeler arasındaki farklılıklar istihdam ve gelir fırsatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

        OECD, son dönemde reel ücretlerde toparlanma görülmesine rağmen birçok ülkede ücretlerin halen 2022'deki yüksek enflasyonun yol açtığı kayıpları tam olarak telafi edemediğine dikkat çekti. İş gücü piyasasındaki katılıgın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler ücret artış hızını sınırlayan temel unsurlar arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri: Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz, Altın düştü; petrol yükseldi, MASAK raporunda Haluk Levent detayı, Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİRİYORUZABD-İran hattında son günlerde yeniden tırmanan gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump az birkaç saart önce bir açıklama yaparak, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu....
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat