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        Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusu için Marsilya'ya 3 eşit taksitle toplam 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini de duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Greenwood'u açıkladı!

        Fenerbahçe, günlerdir beklenen Mason Greenwood transferi resmen açıklandı... Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        39 MİLYON EURO ÖDENECEK

        25 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız kulübüne 3 eşit taksitle 39 milyon Euro ödeneceği de belirtildi.

        Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

        Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

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        Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

        Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

        "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Greenwood, ilk açıklamasında Fenerbahçe taraftarına mesaj yollayarak, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.

        Greenwood'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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