2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, son turnuvanın finalisti Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İspanyollara turu getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Merkezde Fransa'ya karşı üstünlük kuran İspanya, ilk yarı boyunca topa sahip taraf oldu. Fransa ise hızlı ataklar ve derinlemesine paslarla Mbappe ile rakip kalede gol bulmaya çalıştı.

İspanya baskısı karşısında orta sahada etkisiz görünen Fransa'da, turnuvada şu ana kadar 8 golü bulunan Mbappe 15 kez topla buluşurken, bu temaslardan sadece 1'i ceza alanında gerçekleşti.

Pas trafiğinde yakaladığı akıcılıkla ilk yarıda oyunu kontrol eden İspanya, turnuva boyunca sadece 1 gole izin veren savunma performansını bu maça da taşıyarak soyunma odasına üstün gitti.

20. dakikada gelişen İspanya atağında Yamal, ceza alanında Digne'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Barton penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada atışı kullanan Oyarzabal, sert bir vuruşla topu kaleci Maignan'ın uzandığı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

36. dakikada ceza alanı önünde topu sağına çeken Barcola'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Olmo'nun pasıyla ceza alanına giren Yamal'ın içeriye çıkardığı pası Ruiz tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Upamecano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

42. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Rabiot'un pasıyla Mbappe hareketlendi. Ancak kalesinden zamanında çıkan Simon, karşı karşıya pozisyonda kritik bir müdahaleyle tehlikenin büyümesini önledi.

PORRO FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda sahaya turnuvada ilk kez geriye düştüğü maçı çevirmek için çıkan Fransa, Kone ve Doue'nin oyuna girmesiyle üçüncü bölgede ritim bulmaya çalıştığı dakikalarda kalesinde ikinci golü gördü.

58. dakikada Olmo ile verkaç yaparak sağ taraftan ceza alanına giren Porro, karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ın yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

66. dakikada Mbappe'nin ceza alanı ön çizgisi üzerinden yerden şutunda, Cucurella'nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

81. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında savunmanın arkasına atılan topu kaleci Simon ceza alanından çıkarak kafayla uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Doue'nin vuruşunda kaleci Simon iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Mbappe'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, top üstten auta çıktı.

70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan İspanya, şampiyon olduğu 2010 yılından bu yana ilk kez finale yükseldi.

RAKİBİ ARJANTİN VEYA İNGİLTERE OLACAK

İspanya, 19 Temmuz Pazar günü New York'ta oynanacak final maçında Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle kupa için karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Pedro Porro ve Dani Olmo iş birliğiyle İspanya 2-0 önde! pic.twitter.com/lX9U5M343K — TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026