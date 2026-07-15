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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Müzakere etmezlerse tüm köprülerini yıkacağız

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Müzakere etmezlerse tüm köprülerini yıkacağız

        ABD Başkanı Trump, ABD-İran hattında artan gerilimin ardından yaptığı son açıklamada İran'ı "Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız" sözleriyle tehdit etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a tehdit
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        ABD-İran hattında son günlerde tırmanan gerilim sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini bildirirken, İran saldırılara karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan ABD üslerini hedef aldı.

        Bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etti.

        Trump, Fox News'e ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.

        "MÜZAKERE ETMEZLERSE TÜM KÖPRÜLERİNİ YIKACAĞIZ"

        İran'ı "çok sert vurduklarını" belirten Trump, "Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz." ifadesini kullandı.

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        Trump, "Bu gece onları çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız." dedi.

        Hürmüz Boğazı'nı "açık tutmak zorunda olduklarını" aktaran Trump, "Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine (Körfez ülkeleri) ABD'de çok para harcamayı tercih ediyorlar ki açıkçası bu daha iyi." dedi.

        Trump, ayrıca Hürmüz'e yönelik saldırıların "kendisi yeter diyene kadar" devam edeceğini kaydetti.

        İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'na iki kez saldırdıklarını belirten Trump, "Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek, bunu yaparım." ifadesini kullandı.

        Trump, İran ile müzakere etmenin tek yolunun "güç kullanmak" olduğunu savunarak kendilerinin de bunu yaptığını vurguladı.

        Hürmüz Boğazı'nın geçmek isteyenlere açık olduğunu belirten Trump, sadece İran için kapalı olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alma tehdidini daha önce de dile getirmiş ancak sivil hedeflerin vurulmasının savaş suçu olması eleştirileri yapılmış, bu seçenek devreye sokulmamıştı.

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