LALE SADECE GÜZELLİĞİYLE DEĞER KAZANMIYORDU

Lalenin Osmanlı'daki değeri sadece estetik anlayışla sınırlı değildi. Tasavvuf geleneğinde "lale" kelimesi ile "Allah" lafzının Arap harfleriyle aynı harflerden oluşması ve ebced hesabında her ikisinin de 66 sayısına karşılık gelmesi nedeniyle lale, ilahi güzelliğin ve tevhidin sembollerinden biri olarak yorumlandı.

Bu manevi anlam sebebiyle lale motifi yalnızca bahçelerde kalmadı; çinilerde, tezhip sanatında, hat eserlerinde, kumaşlarda ve mimaride de imparatorluğun en güçlü görsel simgelerinden biri haline geldi.