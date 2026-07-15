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        Haberler Dünya Axios yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan talebi

        Axios yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan talebi

        Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye'deki askeri varlığını azaltmasını ve Lübnan'da da benzer adımlar atmasını istedi. İddia, Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmenin ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan talebi

        Axios'a konuşan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güçlerini Suriye'den çekmeye başlaması gerektiğini söylediği ve Lübnan'da da aynı adımı atmasını istediği öne sürüldü.

        Axios'a konuşan ABD'li bir yetkiliye göre Trump, Netanyahu'ya İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki varlığının gerilime neden olduğunu ve çatışmaların tırmanmasına yol açabileceğini söyledi.

        Yetkiliye göre Trump, Netanyahu'ya, "Onlar sizi orada istemiyor. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız." dedi ve aynı durumun Lübnan için de geçerli olduğunu ifade etti.

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        İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada, "Başbakan, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdi." ifadelerini kullandı.

        Haberde, Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyan seçimlere üç ay kala, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği topraklardan çekilmesine yönelik önemli bir adım atması ya da Lübnan'da daha önce kabul ettiği yeniden konuşlanma planının ötesine geçmesinin beklenmediği ifade edildi.

        Ancak Trump'ın bu taleplerinin, Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

        ŞARA VE TRUMP ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

        Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesi, ABD Başkanı'nın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra gerçekleşti.

        ABD yönetiminin, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması sağlamak için aylardır girişimlerde bulunduğu, ancak sonunda Netanyahu'nun Washington'un talep ettiği tavizleri vermek istemediği sonucuna vardığı belirtildi.

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        ABD'li yetkililere göre bu talepler arasında, İsrail ordusunun Aralık 2024'te Esad rejiminin çöküşünün ardından kontrol altına aldığı Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmesi de yer alıyordu.

        ABD'Lİ ARABULUCULAR İSRAİL VE LÜBNAN İLE BİR ARAYA GELDİ

        Salı günü ABD'li arabulucular, birkaç hafta önce imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere Roma'da İsrailli ve Lübnanlı diplomatlarla bir araya geldi.

        Söz konusu anlaşma kapsamında İsrail, Güney Lübnan'da kontrol ettiği iki "pilot bölgeden" askerlerini çekmeyi ve bu alanlara Lübnan ordusunun konuşlanmasına izin vermeyi taahhüt etti.

        Ancak İsrail ordusu henüz bu iki bölgeden çekilmedi. Lübnan hükümeti sürecin başlamasını isterken, sonraki çekilmeler için de net bir takvim talep ediyor.

        İsrailli yetkililer ise diğer bölgelere geçmeden önce "pilot bölgelerin" Hizbullah'a ait silah ve askeri altyapıdan tamamen arındırıldığının doğrulanmasını istediklerini savunuyor. Lübnan tarafı ise bu değerlendirmeyi ABD ordusunun yapması gerektiğini belirtiyor.

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