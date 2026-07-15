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        Haberler Dünya Axios: Trump, Durum Odası'nda İran'a karşı geniş çaplı saldırılara ilişkin toplantı yaptı

        Axios: Trump, Durum Odası'nda İran'a karşı geniş çaplı saldırılara ilişkin toplantı yaptı

        ABD-İran gerilimi yeniden tırmanırken Axios, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a karşı geniş kapsamlı saldırıları görüşmek üzere Durum Odası'nda toplantı düzenlediğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’a karşı geniş kapsamlı saldırıları görüşmek üzere Durum Odası'nda toplantı düzenlediği iddia edildi.

        Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD’li yetkililerle toplantı düzenledi.

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        "İran’a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

        Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

        Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.

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