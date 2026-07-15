Dünya genelinde otomotiv pazarında sedan modeller birer birer üretim bandına veda ederken, Nissan'ın özellikle ABD'deki ikonik modeli Altima için yolun sonuna geldi. Şirketin, Altima'nın üretimini mevcut neslin ardından durduracağı ve modeli yeni nesille devam ettirmeyeceği belirtildi.

Altima'nın üretimden kaldırılmasıyla birlikte Nissan'ın ABD'deki sedan ürün gamı büyük ölçüde Sentra ile sınırlı kalacak. Şirket daha önce de amiral gemisi sedan modeli Maxima'nın üretimine son vermişti. Böylece Nissan, ABD pazarındaki ürün stratejisini SUV, crossover ve elektrikli modellere odaklamayı sürdürüyor.

REKLAM

Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu? Haberi Görüntüle

30 YILI AŞKIN BİR GEÇMİŞE SAHİPTİ

İlk kez 1992 yılında tanıtılan Nissan Altima, özellikle Kuzey Amerika pazarında markanın en önemli modellerinden biri oldu. Orta sınıf sedan segmentinde Toyota Camry ve Honda Accord gibi rakiplerle mücadele eden model, yıllar boyunca milyonlarca adet satışa ulaştı. Son neslinde dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunan Altima, buna rağmen değişen tüketici tercihleri nedeniyle üretimden kaldırılıyor.

Altima'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte Nissan'ın küresel yeniden yapılanma sürecinde sedan modeller yerine elektrikli araçlar ve SUV'lara daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

Son yıllarda tüketicilerin SUV ve crossover modellere yönelmesi, sedan satışlarını önemli ölçüde geriletti. Bu değişim yalnızca Nissan'ı değil, birçok üreticiyi de benzer kararlar almaya yöneltti. Son dönemde çok sayıda sedan model üretimden kaldırılırken, markalar daha yüksek kârlılık sunan SUV segmentine yatırım yapıyor.

CHEVROLET MALIBU TARİHE KARIŞTI

General Motors, markanın 60 yıla yaklaşan geçmişe sahip sedan modeli Chevrolet Malibu'nun üretimine son verdi. Şirket, Kansas'taki fabrikasını elektrikli araç üretimine dönüştürürken, Malibu da banttan inen modeller arasına katıldı.

SUBARU LEGACY 36 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ

Subaru da 1989'dan bu yana ürettiği Legacy modelini emekliye ayırdı. Şirket, sedan segmentindeki talebin zayıflaması nedeniyle modelin üretimini sonlandırırken, SUV modellerine daha fazla kaynak ayıracağını açıkladı.

ACURA'NIN AMİRAL GEMİSİ TLX DE LİSTEDE

Honda'nın lüks markası Acura, iki nesildir üretilen TLX'in üretimini 2025 model yılıyla bitirme kararı aldı. Böylece marka, kuruluşundan bu yana ilk kez ürün gamında geleneksel bir sedan bulundurmayacak. Üretim hattının gelecekte elektrikli SUV modelleri için kullanılması planlanıyor.

VOLVO SEDANLARDAN ÇEKİLİYOR

Volvo da sedan ürün gamını küçülten üreticiler arasında yer aldı. Şirket, S60'ın ABD'deki üretimini durdururken, amiral gemisi S90'ın da birçok pazarda satışını sonlandırıyor. Volvo'nun stratejisinde elektrikli ES90 ve SUV modelleri ön plana çıkıyor.

AUDI A4'ÜN YERİNİ A5 ALDI

Audi ise A4 Sedan ismini tarihe gömdü. Marka, modeli tamamen kaldırmak yerine yeni isimlendirme stratejisi kapsamında A5 Sedan ile yoluna devam etme kararı aldı. Böylece A4 adı uzun yılların ardından ürün gamından çıkarılmış oldu.

SUV VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Sektör temsilcilerine göre sedanların üretimden kalkmasının temel nedenleri; SUV ve crossover araçlara artan talep, elektrikli araç yatırımlarına ayrılan bütçelerin büyümesi ve sedan modellerinin kârlılığının azalması olarak öne çıkıyor. Üreticiler, yeni yatırımlarını büyük ölçüde elektrikli otomobiller ve yüksek kâr marjlı SUV segmentine yönlendiriyor.