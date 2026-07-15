Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 1. haftanın programı belli oldu!

        Süper Lig'de 1. haftanın programı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının programı açıklandı. Sezon son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekibi Çorum FK arasında 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!

        Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.

        Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:

        14 Ağustos Cuma

        21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

        15 Ağustos Cumartesi

        19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

        19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

        21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

        16 Ağustos Pazar

        19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

        REKLAM

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

        21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

        17 Ağustos Pazartesi

        21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent gözaltına alındı

        Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma ka...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde