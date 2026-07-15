Süper Lig'de 1. haftanın programı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının programı açıklandı. Sezon son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekibi Çorum FK arasında 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacak.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.
Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Ağustos Pazar
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
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21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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