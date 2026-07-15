Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk takviyesini resmen yaptı... Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den Lesley Ugochukwu'nun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

3 MİLYON POUND KİRALAMA ÜCRETİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir. Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir." denildi.

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2.65 MİLYON EURO KAZANACAK

22 yaşındaki Fransız orta saha sarı-kırmızılılardan senelik 2.65 milyon Euro kazanacak. Yapılan bildiride, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir." denildi.

"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİM"

İmza sonrası konuşan genç orta saha, "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim. Taraftarlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi de onlarla görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

10+4 KONTENJANINA UYUYOR

2004 doğumlu futbolcu, +4 yabancı kuralına da uyum sağlıyor. Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.