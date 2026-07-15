Beşiktaş Leandro Trossard'ın maliyetini KAP'a açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir takviyeye imza atarak Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Son olarak Arsenal'le İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Belçikalı yıldızın maliyeti ise belli oldu.

18 MİLYON EURO ÖDENECEK

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride, 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

3+1 YILLIK İMZA

31 yaşındaki futbolcuyla 3+1 senelik sözleşme imzalandığını açıklayan Beşiktaş, senelik 6.5 milyon Euro net maaş verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

50 MAÇTA 19 GOL KATKISI

Geçtiğimiz sezon Arsenal'le İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol - 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı.