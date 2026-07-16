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        Haberler Gündem Hava Durumu 3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı

        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağmurlu. Yağışların yer yer çok kuvvetli beklendiğinden sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bölgede orman yangını tehlikesi artıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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