Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın romantik Bodrum tatili
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Bodrum tatilinde görüntülendi. Denize girerken birbirleriyle şakalaşan çiftin romantik anları objektiflerden kaçmadı
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:10 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikte tatil sezonunu açtı.
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Yalıçiftlik'te görüntülenen çift, sahilde vakit geçirerek keyifli bir gün geçirdi.
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Şezlonglarda dinlenen ve uzun süre sohbet eden Akalay ile Kurtaş, günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için denize girdi.
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Denize girmeden önce de sohbetlerini sürdüren ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.
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Akalay'ın sevgilisiyle yaptığı espriler ve samimi tavırları, Kurtaş'ı sık sık gülümsetti.
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Denizde romantik anlar yaşayan Akalay ile Kurtaş, bir süre sonra öpüştü.