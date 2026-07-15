Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın romantik Bodrum tatili

        Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın romantik Bodrum tatili

        Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Bodrum tatilinde görüntülendi. Denize girerken birbirleriyle şakalaşan çiftin romantik anları objektiflerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikte tatil sezonunu açtı.

        2

        Yalıçiftlik'te görüntülenen çift, sahilde vakit geçirerek keyifli bir gün geçirdi.

        3

        Şezlonglarda dinlenen ve uzun süre sohbet eden Akalay ile Kurtaş, günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için denize girdi.

        4

        Denize girmeden önce de sohbetlerini sürdüren ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.

        5

        Akalay'ın sevgilisiyle yaptığı espriler ve samimi tavırları, Kurtaş'ı sık sık gülümsetti.

        6

        Denizde romantik anlar yaşayan Akalay ile Kurtaş, bir süre sonra öpüştü.

        7

        Serin suların tadını çıkaran ikili, daha sonra denizden çıkarak şezlonglarına yürüdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doğu Karadeniz'de şimdi de tırtıl tehdidi

        Karadeniz Bölgesi'nde daha önce "vampir kelebek" olarak bilinen "Ricania simulans" ve kahverengi kokarcanın tarım alanlarında oluşturduğu zararın ardından, bu kez Rize'de halk arasında "Amerikan kurdu" olarak adlandırılan tırtıllar tarım alanlarında ciddi zararlara yol açıyor. (İHA)

        #birce akalay
        #hakan kurtaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde