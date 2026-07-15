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        Haberler Dünya "İran anlaşmak istiyor"

        "İran anlaşmak istiyor"

        ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmanırken, Başkan Donald Trump, "İran anlaşmak istiyor. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        "İran anlaşmak istiyor"

        İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Donald Trump, İran'ın görüşmek istediğini belirtti.

        Trump, "Anlaşmak istiyorlar. Anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz." diye konuştu.

        ABD Başkanı ayrıca, savunma harcamalarını biraz daha artırmaları gerektiğini vurguladı.

        Taraflar arasında İslamabad Mutabakatı ile yumuşama sağlanmışken, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile gerilim yeniden tırmandı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gün içerisinde İran'a yönelik 2 ayrı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        ABD’nin İran’a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar ile Rask ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

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        İran basını, Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ahvaz’da en az 4 patlama sesinin duyulduğu kaydedildi.

        Öte yandan Hürmüzgan Valiliği, yerel saat ile 22.45’te ABD’nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

        Valilik, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

        Huzistan Valiliği ise, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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