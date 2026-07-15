GOOOLLL! ARJANTİN ÖNE GEÇTİ
90+2' Arjantin'de Lautaro Martinez sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı. Çok çekişmeli geçen mücadeleyi Arjantin 2-1 kazandı.
İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon ile öne geçerken; Arjantin 85'te Enzo Fernandez ile eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında ise Lautaro Martinez sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 2-1.
Bu sonuçla birlikte Arjantin, finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere ise final şansını yitirdi. Dev final mücadelesi 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.
2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin, 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.
Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı.
İngiltere ve Arjantin'in, Dünya Kupası tarihindeki 6. randevusunda gülen Arjantin oldu. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.
Karşılaşma öncesinde ilk olarak İngiltere'nin ulusal marşı Atlanta Stadı'nda okundu. Arjantinli taraftarların ıslık ve yuhalama sesleri sebebiyle İngiltere marşı stadyumda güçlükle duyuldu.
Arjantin'in ulusal marşı okunduğu sırada da İngiliz taraftarlar, marşı ıslıklayıp yuhaladı.