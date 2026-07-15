09:00 15/07/2026

İKİ ÜLKE ARASINDA FALKLAND KAVGASI

İngiltere-Arjantin maçları aynı zamanda iki ülke arasında uzun yıllardır süren "Falkland Adaları" kavgasını da körüklüyor.

İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.

Son olarak Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer aldı. Tezahüratta Diego Maradona ve Lionel Messi'yi onurlandıran sözler bulunurken, Falkland Adaları da anılıyor.