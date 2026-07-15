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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İngiltere: 1 - Arjantin: 2 | MAÇ SONUCU
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        İngiltere: 1 - Arjantin: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası yarı final maçında son şampiyon Arjantin, İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez kaydederken; İngiltere'nin tek skoru ise Anthony Gordon'dan geldi. Lionel Messi'li "Son şampiyon" 19 Temmuz Pazar günü Lamine Yamal'lı İspanya karşısında sahne alacak...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Arjantin'den müthiş geri dönüş!

        2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı. Çok çekişmeli geçen mücadeleyi Arjantin 2-1 kazandı.

        İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon ile öne geçerken; Arjantin 85'te Enzo Fernandez ile eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında ise Lautaro Martinez sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 2-1.

        Bu sonuçla birlikte Arjantin, finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere ise final şansını yitirdi. Dev final mücadelesi 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

        ARJANTİN ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

        2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin, 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.

        Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı.

        DÜNYA KUPASI'NDAKİ 6. RANDEVU ARJANTİN'İN

        İngiltere ve Arjantin'in, Dünya Kupası tarihindeki 6. randevusunda gülen Arjantin oldu. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.

        İKİ ÜLKENİN ULUSAL MARŞLARI ISLIKLANDI

        Karşılaşma öncesinde ilk olarak İngiltere'nin ulusal marşı Atlanta Stadı'nda okundu. Arjantinli taraftarların ıslık ve yuhalama sesleri sebebiyle İngiltere marşı stadyumda güçlükle duyuldu.

        Arjantin'in ulusal marşı okunduğu sırada da İngiliz taraftarlar, marşı ıslıklayıp yuhaladı.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

        GOOOLLL! ARJANTİN ÖNE GEÇTİ

        90+2' Arjantin'de Lautaro Martinez sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

        GOOOLLL! SKORA DENGE GELDİ

        86' Arjantin'de Enzo Fernandez, ceza sahası dışından sert vuruşla kaleci Pickford'ı avladı.

        GOOOLLL! İNGİLTERE 1-0 ÖNE GEÇTİ

        55' İngiltere'de Anthony Gordon, ülkesini öne geçiren golü kaydediyor.

        ARJANTİN'DE SARI KART GÖREN İSİM ROMERO

        51' Arjantin'de Cristian Romero sarı kart gördü.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

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        İLK YARI BİTTİ!

        Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        LISANDRO MARTINEZ SARI KART GÖRDÜ

        42' Arjantin'de Lisandro Martinez, sarı kart görüyor.

        MAÇTAKİ İLK SARI KART İNGİLTERE'YE

        37' İngiltere'de Elliot Anderson hakem Ismail Elfath tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

        İNGİLTERE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

        33' Ceza sahası içinde topla buluşan John Stones, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

        İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' İspanya'nın rakibinin belli olacağı yarı final maçında ilk düdük geldi!

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        YARI FİNALDE İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.

        Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico, Simeone, Paredes, Enzo, Mac Allister, Alvarez, Messi.

        MUHTEMEL 11'LER

        İngiltere: Pickford, Reece James, Konsa, Guehi, O'Reilly, Saka, Rice, Bellingham, Anderson, Gordon, Harry Kane.

        Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, MacAllister, Messi, Alvarez.

        İKİ ÜLKE ARASINDA FALKLAND KAVGASI

        İngiltere-Arjantin maçları aynı zamanda iki ülke arasında uzun yıllardır süren "Falkland Adaları" kavgasını da körüklüyor.

        İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.

        Son olarak Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer aldı. Tezahüratta Diego Maradona ve Lionel Messi'yi onurlandıran sözler bulunurken, Falkland Adaları da anılıyor.

        ARJANTİN'İN BÜYÜK KOZU: MESSI

        Arjantin'in yıldız oyuncusu Messi, turnuvada çıktığı 5 mücadelede 8 kez fileleri havalandırırken gol krallığı yarışında Fransız futbolcu Mbappe ile birlikte zirvede yer aldı.

        İsviçre maçında gol atamayan Messi, son 10 Dünya Kupası mücadelesinde ilk kez gol kaydedemedi. Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 21 olan 38 yaşındaki futbolcu, bu anlamda organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

        İNGİLTERE'NİN KOZLARI KANE VE JUDE

        Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 13 kez fileleri havalandıran İngiltere'de kaptan Harry Kane ve orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın altışar golü bulunuyor.

        Bellingham, son 16 turunda 3-2 kazanılan Meksika mücadelesinde 2 gol kaydederken, çeyrek finalde 2-1 kazanılan Norveç maçında da takımı adına 2 gol atarak yarı final biletinin alınmasında önemli katkı sağladı.

        İngiltere'de, Meksika mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Jarell Qansah cezalı. İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun cezasına itiraz etse de cezada indirime gidilmedi. Qansah, Arjantin karşısında forma giyemeyecek.

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        YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİLER

        Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ederken, çeyrek final mücadelesinde Norveç'le karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü karşılaşmada normal süreyi 1-1 eşitlikle tamamlayan İngiltere, uzatma bölümünde Bellingham'ın golüyle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

        Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün bulunnduğu J Grubu'nu 9 puanla zirvede tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşin Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerken, son 16 turunda ise Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı ABD Futbol Federasyonundan Ismail Elfath yönetecek. Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yapacak.

        Kazanan takım, pazar akşamı oynanacak finalde İspanya'nın rakibi olacak.

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