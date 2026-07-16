Son dakika: Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'da açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çatışmanın yayılmasını istemiyor, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakere sürecine geri dönmesini istiyoruz.

Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz.

Ukrayna ile savaşa rağmen ticari işbirliğini derinleştiriyoruz. Savaş sonrası iki ülke arasındaki ticari bağlar stratejik bir derinliğe dönüşecek.

Biz savaşın başından beri hem Rusya hem de Ukrayna'yla diyalog halindeyiz. Savaşın başından beri Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak destekliyoruz.

Geçtiğimiz ay Rusya'da temaslarda bulunarak Moskova tarafının da görüşlerini aldık. Bu görüşmeleri Amerikalı mevkidaşlarımıza da aktardım.

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Savaşı ortaya çıkaran sebepler inanılmaz derecede karışık. Tabii ki Ukrayna'nın topraklarının işgaline karşı bir direniş içinde olması savaşı başka bir aşamaya taşıyor.

Bu savaşın 5 yıldır sürmesinin hiçbir izahı yok. Savaşın yayılma riski artıyor. Barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz, yeni arayışlar, fikirler içindeyiz. Yakın gelecekte iyi gelişmelerin olacağını düşünüyorum.

Kırım bizim için hayati öneme sahip.

Moskova ile yaptığım temaslarda Putin ve Lavrov müzakerelere geçişi kabul ettiler. Liderler hariç her iki taraf da bir araya gelmekten bu süreçte imtina etmedi. Ancak önemli olan müzakere noktasında nerede duruyorsunuz. Putin, Trump'la yaptığı Alaska Zirvesi'nde çıkan taslağın hala arkasında olduğunu söyledi."

"Putin için durum kötüleşiyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Bizler müzakerelerin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Putin-Zelenskiy zirvesi olacaksa Türkiye'de olmasına destek veriyoruz. Biz sadece liderler zirvesinin barışa katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.

Ukrayna barış istiyor ve bizler savaşın bitmesi için gerçek tekliflere sahibiz. ABD ve Avrupa'nın da bu süreçte rol oynayacağına inanıyoruz. Ateşkese de hazırız bunu birçok kez ifade ettik.

Putin için durum kötüleşmekte. Biz cephe durumumuzu güçlendirdik. Putin'in Kırım'ı işgal etmesinden beri Karadeniz güvenlik kodları yıkıldı. Karadeniz güvenlik dengesi için Kırım'ın yeniden alınması gerekiyor.

Biz diplomasi zamanı diyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyen hiçbir planı kabul etmez. Türkiye'nin bu konudaki ilkeli davranışı bizim için çok değerli."