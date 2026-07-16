Uber, Delivery Hero’yu 12,5 milyar Euro’ya satın alıyor

Uber Technologies, teslimat sektöründeki iddialı büyüme stratejisini genişleterek sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin önde gelen hızlı ticaret ve teslimat platformlarından Trendyol Go’yu bünyesine katarak hem yerel pazardaki konumunu güçlendirmiş hem de lojistik ve operasyonel altyapısını önemli oranda genişletmişti. Bu stratejik hamlenin hemen ardından Uber, şimdi küresel ölçekte çok daha büyük bir satın almayla dikkatleri üzerine çekiyor. Financial Times’ın çarşamba günü ortaya çıkardığı bilgilere göre Uber, Alman Delivery Hero ile ileri düzeyde satın alma görüşmeleri yürütüyor.

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DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Alman merkezli Delivery Hero, yaklaşık 11,6 milyar Euro piyasa değerine sahip bir şirket. Uber’in hisse başına 41 Euro civarında, son raporlara göre ise 41,50 Euro teklif verdiği anlaşmada toplam deal değeri 12,5 milyar Euro seviyesine ulaşıyor. Delivery Hero, salı günü yaptığı resmi açıklamada görüşmelerin ileri aşamada olduğunu doğrulamıştı. Kaynaklara göre anlaşmanın en erken perşembe günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Ancak taraflar arasında nihai şartlar ve zamanlama konusunda henüz tam mutabakat sağlanmadığı, bu nedenle teklifin değişebileceği belirtiliyor.

REKABET RİSKLERİ VE ÖNLEMLER

Uber Eats ile Delivery Hero’nun birçok coğrafyada faaliyet örtüşmesi, anlaşmanın en kritik unsurlarından birini oluşturuyor. Bu durum, Avrupa Birliği ve diğer bölgelerdeki rekabet otoritelerinden yoğun bir inceleme getirebilir. Potansiyel engelleri aşmak amacıyla Delivery Hero, Türk operasyonları olan Yemeksepeti’ni ve bazı Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini bir yatırım firmasına satma planı üzerinde çalışıyor. Bu yapısal ayrıştırma, coğrafi örtüşmeyi azaltarak düzenleyici onayı alma ihtimalini artırmayı hedefliyor.

PİYASA SPEKÜLASYONLARI VE GEÇMİŞ SÜREÇ

Delivery Hero’nun geleceği uzun süredir sektör gündemindeydi. Uber, mayıs ayında şirkete hisse başına 38 Euro’luk bir ilk teklif sunmuş ancak bu rakam yatırımcılar tarafından yetersiz bulunmuştu. Güncel teklifin daha yüksek olması, görüşmelerin hız kazanmasını sağladı. Her iki şirket de konuya ilişkin Reuters’ın yorum talebine henüz resmi bir yanıt vermedi.

SEKTÖRE ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bu satın alma gerçekleştiği takdirde Uber Eats, özellikle Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’da pazar payını ciddi şekilde artıracak. Trendyol Go yatırımıyla Türkiye’de güçlü bir adım atan Uber, Delivery Hero üzerinden de küresel teslimat ekosistemini daha da güçlendirecek. Öte yandan uzmanlar, olası rekabet soruşturmalarının sürecin uzamasına ve bazı pazarlarda operasyonel kısıtlamalara yol açabileceğini belirtiyor. Anlaşma, pandemi sonrası dönemde hızlanan yemek teslimatı sektöründeki konsolidasyon trendinin de en büyük örneklerinden biri olacak.