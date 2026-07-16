Messi ve küvette yıkadığı bebek Yamal, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya!
İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali, dünya futbol tarihinin en ilginç tesadüflerinden birine sahne olacak. Arjantinli efsane Lionel Messi'nin, 2007 yılında henüz bir bebek olan Lamine Yamal'ı plastik bir küvette yıkadığı fotoğraf yeniden gündem oldu. Dünya futbolunun iki farklı dönemine damga vuran ikili, kaderin cilvesiyle 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde birbirlerine rakip olacak.
2026 Dünya Kupası finali, tarihin tanık olacağı en ilginç finallerden birine sahne olacak. Dünya futbolunun ve Arjantin'in yaşayan efsanesi Lionel Messi, belki de kariyerini borçlu olduğu İspanya'ya Dünya Kupası finaliyle birlikte ilk kez rakip olacak.
Ancak tesadüfler bununla da sınırlı değil... 39 yaşında olan Messi, şu sıralar dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen 19 yaşındaki Lamine Yamal ile de 19 yıl sonra karşı karşıya gelecek! 2007 yılında henüz birkaç aylık bir bebek olan Yamal'ı plastik bir küvette yıkayan dönemin 20 yaşındaki genç yıldız adayı Messi, kaderin bir cilvesi olarak İspanyol yıldızla bu kez yeşil sahada mücadele edecek.
YARDIM ÇEKİLİŞİNDEN DÜNYA KUPASI'NA...
Messi ve Yamal, Aralık 2007’de Katalan spor gazetesi Diario Sport ve UNICEF’in ortaklaşa düzenlediği sıradan bir sosyal sorumluluk projesinde ilk kez bir araya geldi...
Mataro mahallesinde yaşayan göçmen bir ailenin bebeği olan Lamine Yamal, çekiliş sonucu o dönem Barcelona’nın 20 yaşındaki parlayan genç yıldızı Lionel Messi ile fotoğraf çektirme şansı yakaladı.
Fotoğrafı çeken muhabir Joan Monfort’un "Messi ne yapacağını bilemedi, çok utangaçtı" diyerek anlattığı o anlarda, Arjantinli yıldızın küvette yıkadığı o bebek, tam 19 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmak için Messi'nin en büyük rakibi oldu...
Lamine Yamal’ın babasının sosyal medyada paylaşmasıyla dünya gündemine oturan bu fotoğraf, iki oyuncunun yollarının 2026 Dünya Kupası'nda kesişmesiyle farklı bir boyut kazandı.
DÜNYA BU RANDEVUYU KONUŞUYOR
Uluslararası spor medyası ve futbol çevreleri, bu mücadeleyi sadece iki güçlü milli takımın karşı karşıya geleceği bir maç olarak değil, "usta ile çırağın" ve hatta "vaftiz babası ile manevi mirasçısının" buluşması olarak tanımlıyor. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu kareler, birçok futbolsever tarafından "futbol tarihinin yazdığı en etkileyici senaryo" şeklinde değerlendiriliyor.
Bir zamanlar Messi'nin kollarında, şaşkın bakışlarla etrafını izleyen o savunmasız bebek, şimdi modern futbolun en büyük sahnesinde idolü olarak gördüğü Messi'ye karşı ülkesini dünya şampiyonluğuna taşımak için mücadele verecek.
DÜNYA KUPASI FİNALİ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek tarihi final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.