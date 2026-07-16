Messi ve küvette yıkadığı bebek Yamal, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya!

Ancak tesadüfler bununla da sınırlı değil... 39 yaşında olan Messi, şu sıralar dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen 19 yaşındaki Lamine Yamal ile de 19 yıl sonra karşı karşıya gelecek! 2007 yılında henüz birkaç aylık bir bebek olan Yamal'ı plastik bir küvette yıkayan dönemin 20 yaşındaki genç yıldız adayı Messi, kaderin bir cilvesi olarak İspanyol yıldızla bu kez yeşil sahada mücadele edecek.