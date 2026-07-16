Bir nesli Galatasaraylı yaptı! Icardi’nin sarı-kırmızı hikayesi

Bu aşk hikâyesinin en büyük sınavlarından biri ise 2023 yazında yaşandı. Mauro’nun önünde yine iki yol vardı… Bir yanda gelen astronomik teklifler, diğer yanda Galatasaray…

Icardi, bu sadakat sınavından da tam not aldı. Başkan Dursun Özbek, Icardi’nin Galatasaray’ı tercih ettiğini söyledi. Arjantinli parayı değil, Galatasaray’ı seçmişti… Çünkü Paris’te mutsuz geçen ayların ardından İstanbul’da aradığını bulmuştu.