Bir nesli Galatasaraylı yaptı! Icardi’nin sarı-kırmızı hikayesi
Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılda kulüp tarihinde iz bırakan bir performans sergileyen Mauro Icardi'nin Galatasaray günleri sona erdi... Arjantinli yıldız, Galatasaray'a geldiği günden itibaren sadece attığı gollerle değil, liderliği ve karakteriyle kulübün yeniden yükselişinin simgesi oldu. İlk dönemindeki soru işaretlerini kısa sürede silen Icardi, kritik maçlardaki performansıyla takımı şampiyonluğa taşırken taraftarla da güçlü bir bağ kurdu, Galatasaraylıların 'aşkı oldu'. Sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen etkisini sürdüren Icardi, Galatasaray tarihine geçen bir 'ikon' hâline geldi.
Galatasaray, tarihinin en kırılgan dönemlerinden birinden çıkmaya çalışıyordu. Yönetim, teknik heyet, kadro değişmişti… Ama değişmeyen tek bir şey vardı. O boşluk, o eksiklik… Bu takımın yeniden ayağa kalkması için sahada fark yaratacak birine ihtiyaç vardı.
Transfer döneminin son günleri yaklaşırken seçenekler tükenmişti. Ve tam o anda, kimsenin ihtimal vermediği bir isim gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar Avrupa’nın en elit golcülerinden biri… Ama Paris’te kaybolmuş, yedek kulübesine sıkışmış, sakatlıklarla boğuşan bir yıldız…
Kariyerinin en kritik yol ayrımındaydı. Ya yeniden doğacaktı ya da tamamen kaybolacaktı. Galatasaray onu transferin son gününde kiraladığında, tribünlerde büyük bir heyecan vardı… Ama aynı zamanda büyük bir de soru işareti… “Acaba Icardi hâlâ eski formunda mı?”
Bu soru hemen cevap bulamadı… Çünkü geldiğinde hazır değildi… Ne fiziksel ne de mental olarak… İlk haftalar uyum süreciyle geçti… Eleştiriler arttı… Takım puan kayıpları yaşamaya devam etti… Ve o baskı… Hem takımın hem hocanın üzerinde giderek büyüdü… Ta ki o kırılma anına kadar…
Alanyaspor maçı… Icardi bu maçta belki skor olarak bir şey değiştirmedi… Ama yeni oyun planını o gün hissettirdi. Ve sonra… Beşiktaş derbisi… İşte o gece… Sahne tamamen ona aitti… Attığı iki gol… Sadece bir derbiyi kazandırmadı Galatasaray’a… Icardi derbide bir hikâyeyi başlattı. Ardından Başakşehir deplasmanı… Sonra Kadıköy… Arjantinli, ezeli rakibe karşı oyuna sonradan girip 15 dakikada bir gol atıp bir de asist yaptı. Bu tarihi maçla birlikte artık şüpheler ortadan kalkmıştı. Bu takımın lideri, sahadaki karakteri ve en önemlisi umudu Mauro Icardi’den başkası olamazdı.
Lig boyunca attığı her gol onu taraftara daha da sevdirdi. Mauro, binlerle adeta aşk yaşamaya başladı. Gol sevinci ve sarı ikonik saçları bir anda tüm ülkede fenomen hâline geldi. 7’den 70’e herkesin diline Icardi çoktan pelesenk olmuştu. Mauro golünü attığında tribündekiler ve ekran başındakiler de aynı anda ellerini havaya kaldırıp onunla bütünleşmeye alışmıştı. Her aşk hikâyesinin özel bir şarkısı vardır. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sevgilileri Icardi’ye bir parça hediye ettiler.
Arjantinlinin gol attıktan sonra paylaştığı Aşkın Olayım… Artık statta çalıyor… Binler tek bir ağızdan Icardi’ye bu parçayı armağan ediyordu.
Mauro ilk sezonunda sadece goller atmadı… Takımını taşıdı… En zor anlarda sorumluluk aldı… Maçları çevirdi… Umudu diri tuttu… Kısaca Galatasaray’ı sırtladı. Sezonu 26 maçta 23 gol, 8 asistle tamamlayan Icardi, Galatasaray’ı zirveye taşıyarak şampiyon yaptı.
Bu aşk hikâyesinin en büyük sınavlarından biri ise 2023 yazında yaşandı. Mauro’nun önünde yine iki yol vardı… Bir yanda gelen astronomik teklifler, diğer yanda Galatasaray…
Icardi, bu sadakat sınavından da tam not aldı. Başkan Dursun Özbek, Icardi’nin Galatasaray’ı tercih ettiğini söyledi. Arjantinli parayı değil, Galatasaray’ı seçmişti… Çünkü Paris’te mutsuz geçen ayların ardından İstanbul’da aradığını bulmuştu.
Yeni sezonda da bu aşk hikâyesi büyüyerek devam etti. Bir sezonda attığı 32 gol ve 12 asist… Molde deplasmanında gelen kritik vuruş… 4 yıl sonra Şampiyonlar Ligi biletini getiren anlar… Manchester United deplasmanında kaçırdığı penaltının hemen ardından attığı galibiyet golü… Onun karakterinin en net özetiydi.
Ama maalesef bir hikâyede aşk varsa, mutlaka ödenmesi gereken bedeller olacaktır. Icardi’nin Beşiktaş derbisinde aldığı darbe… Ve sonrasında gelen sakatlıklar… Ardından iğnelerle oynanan sancılı maçlar… Icardi, zor ve sıkıntılı dönemlerden geçse de ona duyulan sevginin gücünden mi bilinmez, tökezlemeden yoluna devam etti. Sahaya çıktı… Mücadele etti… Ve yine goller attı.
Bayern Münih’e attığı panenka golü onu milyonların kalbine kazımış, taraftarın sevgisi Münih’i bile kıskandırmıştı… Herkesin nefesini tuttuğu o an panenka atma cesaretini kaç kişi gösterebilirdi? Bu sadece bir özgüven değildi, bir meydan okumaydı…
Kim bilir, belki de o maçta sahada olan Leroy Sané de yıllar sonra bu aşka olan hayranlığı sayesinde Galatasaray’a imza atacaktı. Düşler sahnesi, lig derken sezon bittiğinde yine şampiyonluk vardı… Mauro Icardi, çok sevdiği takımı ve sevgilisi olduğu taraftarı ile üst üste ikinci şampiyonluğunu kutladı.
Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda da yine o vardı… Ama bu kez bedeni kötü sinyaller veriyordu. Icardi sezona hızlı girse de Tottenham maçında sakatlandı. Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle 254 gün formasından uzak kaldı… Görev yapabildiği 7 lig maçında 4 gol attı.
Sakatlıkla geçen bu sürede Icardi’nin misyonu değişti, rakamları devam etti… 31 maçta 14 gol atıp 2 asist yaptı. Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını aldı… Dile kolay; Milan Baroš, Bafétimbi Gomis, Wesley Sneijder, Dragan Stojković Piksi, Mário Jardel ve Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı.
Artık Mauro’nun sözleşmesinin de Galatasaray günlerinin de sonu geldi... Sarı-kırmızılılar, yayınladığı videoyla Icardi'yi onurlandırırken, Arjantinli, tüm sansasyonları, golleri ve karakteriyle 2020’ler dominasyonunun olmazsa olmazı oldu…