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        Haberler Yaşam Tam 70 sene boyunca demir bir kapsülde yaşadı! "Demir Ciğer" lakaplı Paul Alexander'ın inanılmaz hayat hikayesi!

        Tam 70 sene boyunca demir bir kapsülde yaşadı! "Demir Ciğer" lakaplı Paul Alexander'ın inanılmaz hayat hikayesi!

        Henüz 6 yaşındayken tüm kas fonksiyonlarını kaybedip metal bir kapsüle hapsedilen bir adam, nasıl oldu da baro sınavlarını geçip mahkeme salonlarında avukatlık yaptı? İnsan iradesinin sınırlarını zorlayan Paul Alexander'ın şaşkınlık yaratan hayat hikayesini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        1952 yılındaki çocuk felci salgınında felç olan ve yaşamak için "demir ciğer" adı verilen bir cihaza bağlanan Paul Alexander, pes etmeyerek avukat oldu ve kendi kitabını yazdı. 70 yılı aşkın süren bu inanılmaz hayatta kalma mücadelesinin ardındaki çarpıcı detaylar haberimizin devamında...

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        6 YAŞINDA BEDENİ FELÇ OLDU

        Paul Alexander, 1952 yılında Teksas'ı kasıp kavuran büyük çocuk felci salgınına yakalandığında henüz 6 yaşındaydı. Hastalık kısa sürede tüm kaslarını işlevsiz hale getirdi ve kendi kendine nefes alma yeteneğini tamamen ortadan kaldırdı.

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        Yaşama tutunabilmesi için onu tamamen içine alan ve basınç değişiklikleriyle ciğerlerine hava pompalayan devasa bir metal silindirin, yani "demir ciğer"in içine yerleştirilmesi gerekiyordu.

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        DEMİR CİĞERİN İÇİNDE GEÇEN 70 YILLIK İNANILMAZ MÜCADELE

        Hayatının geri kalanını bu makineye bağımlı olarak geçirecek olması, Paul Alexander için bir son değil tam aksine inanılmaz bir mücadelenin başlangıcıydı. Fiziksel sınırlarına rağmen zihinsel olarak pes etmeyi reddetti.

        Eğitim hayatından kopmayarak lise eğitimini evinden sürdürdü ve sınıf birincisi unvanıyla mezun olmayı başardı.

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        İMKANSIZI BAŞARIP MAHKEME SALONLARINA ADIM ATTI

        Başarıları lise sıralarıyla sınırlı kalmadı. Teksas Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Alexander, zorlu baro sınavlarını geçerek resmi olarak avukatlık unvanını kazandı. Özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyesiyle mahkeme salonlarında müvekkillerini savundu ve yıllar boyunca aktif bir hukukçu olarak görev yaptı.

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        KURBAĞA SOLUNUMU TEKNİĞİ İLE KAZANILAN KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜK

        Fizyoterapistinin desteğiyle öğrendiği "kurbağa solunumu" tekniği, hayatında yepyeni bir pencere açtı. Havayı kas gücüyle yutarak akciğerlerine itmeyi temel alan bu zorlu yöntem sayesinde, demir ciğerin dışında günde birkaç saat geçirebilir hale geldi.

        Bu kısıtlı ama değerli zaman dilimleri, dış dünyayla bağ kurmasını ve mesleğini icra etmesini sağlayan en büyük adımdı.

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        BİR KÖPEK İÇİN ÜÇ DAKİKA: KENDİ HAYATINI BÖYLE KALEME ALDI

        İlerleyen yıllarda, ağzında tuttuğu plastik bir çubukla klavye tuşlarına tek tek basarak kendi otobiyografisini yazdı. Kitabına "Bir Köpek İçin Üç Dakika" adını verdi.

        Bu isim, çocukluğunda kurbağa solunumu ile makine dışında tam üç dakika nefes almayı başardığında kendisine ödül olarak alınan köpek yavrusunun anısını taşıyordu.

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        MODERN TIP TEKNOLOJİSİNE RAĞMEN İLK CİHAZINDAN VAZGEÇMEDİ

        Zamanla çok daha modern ve taşınabilir solunum cihazları icat edilse de, Paul Alexander'ın vücudu yıllarını geçirdiği cihaza öylesine adapte olmuştu ki devasa demir ciğerin içinde kalmayı tercih etti. Tarihe geçen bu eşsiz dayanıklılık hikayesi, 11 Mart 2024'te 78 yaşında hayata veda etmesiyle son buldu.

        Geriye fiziksel engellerin insan iradesi karşısında ne kadar çaresiz kalabileceğini gösteren somut bir miras kaldı.

        Görsel kaynak: AP

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