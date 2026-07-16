Tam 70 sene boyunca demir bir kapsülde yaşadı! "Demir Ciğer" lakaplı Paul Alexander'ın inanılmaz hayat hikayesi!

DEMİR CİĞERİN İÇİNDE GEÇEN 70 YILLIK İNANILMAZ MÜCADELE

Hayatının geri kalanını bu makineye bağımlı olarak geçirecek olması, Paul Alexander için bir son değil tam aksine inanılmaz bir mücadelenin başlangıcıydı. Fiziksel sınırlarına rağmen zihinsel olarak pes etmeyi reddetti.

Eğitim hayatından kopmayarak lise eğitimini evinden sürdürdü ve sınıf birincisi unvanıyla mezun olmayı başardı.