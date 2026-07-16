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        Haberler Dünyadan Arjantin-İngiltere maçında ünlü isimler

        Arjantin-İngiltere maçında ünlü isimler

        Arjantin'in İngiltere'ye karşı 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası yarı final mücadelesi Arjantinlileri coştururken, İngilizleri üzdü. Maçı tribünden takip edip hüsrana uğrayanlar arasında David ve Victoria Beckham, Mick Jagger gibi ünlü isimler de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Arjantin-İngiltere maçında ünlüler

        Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan Arjantin-İngiltere maçıyla finalde karşılaşacak takımlar netleşti. Arjantin'in 2-1'lik galibiyetle adını İspanya ile oynanacak finale yazdırdığı heyecanlı maç, ABD'nin Atlanta kentine müzik ve spor dünyasının efsane isimlerinin akın etmesini sağladı.

        İngiltere ve Manchester United takımlarında bir dönem fırtına gibi esen, şimdilerde Messi'li Inter Miami takımının ortaklığını ve yöneticliğini üstlenen David Beckham, eşi Victoria, çocukları Romeo, Harper, Cruz ve Cruz'un kız arkadaşı Jackie Apostel ile birlikte bir kez daha tribündeki yerini aldı.

        İngiltere'nin attığı golle büyük bir sevinç yaşayan Beckham ailesi, stat kameraları tarafından coşkuyla birbirlerine sarılırken gösterildi. Beckham'lar, bir önceki maçta İngiltere'nin Norveç'i uzatma dakikalarındaki golle elemesi üzerine de büyük bir sevinç yaşarken, Victoria Beckham'ın kayıtsız görünümü sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bu defa dün akşam, Victoria, eşi David Beckham'a sarılarak sevincini göstermeyi tercih etti.

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        Ancak üst üste gelen iki Arjantin golüyle İngiliz taraftarlarda sevincin yerini hüzün aldı. Bu durum Beckham ailesinin de yüzüne yansıdı.

        Maçta Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, One Direction grubu yıldızı Louis Tomlinson ve kız arkadaşı Zara McDermott ile 2 Chainz olarak bilinen Amerikalı rapçi Tauheed Epps de seyirciler arasındaydı.

        Mick Jagger İngiltere'nin Dünya Kupası maçlarını stadyumdan takip etti
        Mick Jagger İngiltere'nin Dünya Kupası maçlarını stadyumdan takip etti

        'Stranger Things' dizisinin oyuncusu Millie Bobby Brown, maç öncesinde bir dizi fotoğraf paylaştı. Stadyumun içinde İngiltere formasıyla çekilmiş karelerini paylaşan oyuncu, İngiltere'ye desteğini gösterdi.

        Millie Bobby Brown stadyumdan formalı fotoğraflarını paylaştı
        Millie Bobby Brown stadyumdan formalı fotoğraflarını paylaştı

        'Peaky Blinders' dizisinin yıldızı Joe Cole da stadyumda maçı seyreden ünlüler arasındaydı.

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        #Dünya Kupası
        #arjantin-ingiltere maçı
        #David Beckham
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