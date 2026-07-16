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        Haberler Dünyadan Sam Neill'in ölüm nedeni belli oldu

        Sam Neill'in ölüm nedeni belli oldu

        Nisan ayında kanseri yendiğini ve yeniden sinemaya dönmek istediğini söyleyen 'Jurassic Park' filmi yıldızı Sam Neill, geçen hafta hayatını kaybetmişti. Menajeri, sanatçının ölüm nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Ölüm nedeni belli oldu

        Steven Spielberg'in yönettiği 'Jurassic Park' filminde Dr. Alan Grant karakterini canlandırmasıyla dünya çapında ün kazanan oyuncu Sam Neill'in ölüm nedeni belli oldu. 78 yaşında hayatını kaybeden Yeni Zelandalı oyuncunun menajeri Philip Grenz, ünlü aktörün zatürreden öldüğünü açıkladı.

        Neill, nisan ayında verdiği röportajda, özel bir tedavi gördükten sonra kanseri yendiğini açıklamıştı. Mart 2022'de kan kanserinin bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan oyuncu, CAR-T hücre tedavisi adı verilen ve kan hücrelerini genetik olarak değiştiren bir tedavi sonucu hastalıktan kurtulduğunu belirtmişti.

        AİLE ARASINDA CENAZE TÖRENİ YAPILACAK

        Neill'in menajeri, aktörün Yeni Zelanda'daki çiftliğinde aile ve arkadaşlarının katılacağı özel bir cenaze töreni düzenleneceğini, bunun halka açık bir tören olmayacağını açıkladı.

        En çok 'Jurassic Park' serisiyle tanınsa da 'The Piano' ve 'Peaky Blinders' gibi yapımlarla da takdir edilen oyuncu, kanseri yenerek hayata yeniden tutunmuştu ve yeniden oyunculuğa dönmeyi planlıyordu. Ünlü aktör, son röportajında, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

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        MİLYONLARCA DOLARLIK SERVET

        Geride dört çocuğunu ve sekiz torununu bırakan Neill'in milyonlarca dolarlık bir servet ve bir gayrimenkul portföyüne sahip olduğu öğrenildi. Bir alkol üretim tesisi ve 25 ila 28 milyon dolar arasında serveti olan oyuncu, geniş üzüm bağlarının yanı sıra tamamı Hollywood yıldızlarının isimleriyle adlandırılmış çeşitli hayvanları barındıran Redbank Çiftliği'nin de sahibiydi.

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