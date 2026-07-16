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        Haberler Dünya WSJ: Trump yönetimi Green Card için 100 bin dolarlık teminat planı hazırlığında

        WSJ: Trump yönetimi Green Card için 100 bin dolarlık teminat planı hazırlığında

        WSJ'nin haberine göre Trump yönetimi, bazı ülkelerden yapılacak Green Card başvurularında 100 bin dolara kadar teminat alınmasını değerlendirdiği iddia edildi. Uygulamanın ilk etapta pilot olarak belirli ülkelerde hayata geçirilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı

        Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi, ABD'nin yurt dışındaki konsolosluklarından Green Card başvurusu yapan bazı kişilerden 100 bin dolarlık teminat alınmasını değerlendirmeye almaya hazırlanıyor.

        Konuya yakın kaynaklara göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, Trump yönetiminin düşük gelirli yabancıların göçünü sınırlandırma ve ABD'ye yerleşecek kişilerin kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olmalarını güvence altına alma çabalarının bir parçası.

        Plan henüz değerlendirme aşamasında olsa da görüşmeler, göçmen vizesi başvurusu yapan kişilere yüksek tutarlı teminat uygulanması üzerinde yoğunlaşıyor. Bu vizeyi alan kişiler, ABD'ye giriş yaptıklarında kalıcı oturma izni (Green Card) sahibi oluyor.

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        GREEN CARD UYGUNLUK ŞARTLARI

        Green Card, sahiplerine ABD'de süresiz yaşama, serbestçe çalışma ve eğitim alma hakkı veren resmi bir göçmen vizesidir.

        Temel olarak Çeşitlilik Vizesi Çekilişi (çekiliş), aile sponsorluğu ve iş/istihdam yollarıyla alınabilir.

        Öte yandan Trump yönetimi, 2026 yılında çekiliş yoluyla kazanılan Green Card başvurularını askıya almıştı.

        ABD'de yaşamak için vize veya başvuru şartlarını sağladıktan sonra göçmenlik vizesi (DS-260) aşamasına geçilir.

        Konuya yakın kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı yetkililerin 100 bin dolarlık teminat tutarını gündeme getirdiğini belirtti. Aynı kaynaklara göre teminat miktarı, başvurunun özelliklerine göre bu rakamın altında ya da üzerinde de belirlenebilecek.

        Yetkililer, uygulamayı ilk etapta sınırlı sayıda ülkede pilot proje olarak hayata geçirerek sistemin işleyişini test etmeyi değerlendiriyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, "Başkan Trump, ABD'ye göç etmek isteyenlerin mali açıdan kendi kendine yeterli olması gerektiğini açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Pigott, Dışişleri Bakanlığı'nın, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında sahip olduğu mevcut yetkileri kullanarak bazı vize başvuru sahiplerinden teminat talep edilmesini değerlendirdiğini ve bunun kişilerin kendi geçimlerini sağlayacak mali imkana sahip olduklarını göstermenin bir yolu olacağını söyledi.

        Göçmen vizeleri en çok ABD vatandaşlarının eşleri, anne-babaları veya kardeşleri gibi aile bireyleri tarafından kullanılıyor. Yabancı şirket çalışanları ise daha az bu yola başvuruyor. Bu kişiler genellikle önce H-1B gibi geçici çalışma vizeleriyle ABD'ye geliyor, daha sonra ülkede yaşarken Green Card için sponsor ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı normal şartlarda yılda yaklaşık 500 bin göçmen vizesi veriyor. Ancak bu sayının bu yıl önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

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        75 ÜLKE İÇİN İŞLEMLERİ DURDURMUŞTU

        Trump yönetimi bu yılın başlarında da benzer gerekçelerle 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerini durdurmuştu. Ocak ayından bu yana yürürlükte olan uygulama Pakistan, Nijerya ve Brezilya gibi nüfusu yüksek ülkeleri de kapsıyor. Bu süreçte ABD'ye göç etmek isteyen yabancılar vize başvurularına ilişkin sonuç alamazken, turist ve öğrenci vizeleri gibi geçici vizelerin işlemleri devam ediyor. Yetkililer, teminat sistemi yürürlüğe girse bile söz konusu durdurma kararının kaldırılmasının beklenmediğini ifade etti.

        100 bin dolarlık yeni teklif, Dışişleri Bakanlığı'nın geçen ağustos ayından bu yana turist vizesi başvurularında denediği teminat uygulamasının kapsamını genişletecek.

        Pilot uygulama kapsamında, Malawi ve Zambiya vatandaşlarından turist vizesi alabilmek için 15 bin dolara kadar iade edilebilir teminat isteniyor. Vize sahiplerinin izin süresini aşması ya da ABD'ye geldikten sonra iltica gibi farklı bir göçmenlik statüsüne başvurması halinde bu teminat iade edilmiyor. Uygulamanın kapsamı daha sonra çoğu Afrika'da bulunan 50 ülkeye genişletildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, pilot uygulamayı erken aşamada başarılı olarak değerlendiriyor ve teminat ödeyen turist vizesi sahiplerinin yaklaşık yüzde 97'sinin vize süresini aşmadığını belirtiyor. Ancak konuya yakın kaynaklara göre, verilen turist vizesi sayısı da aynı dönemde önemli ölçüde azaldı.

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