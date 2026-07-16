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        Haberler Gündem Yargı "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!

        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!

        Yargıtay'dan evlilik birlikteliğinde hastalık dönemlerini ilgilendiren emsal bir karar geldi. Şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan eşinin tedavi süreçleriyle ilgilenmeyip evden uzaklaşan, bakım yükümlülüğünden kaçınarak camide yatıp kalkan kocayı ağır kusurlu buldu. "Beni evden kovdu" diyerek eşine boşanma davası açan yaşlı adamın davasını reddeden Yargıtay; eşlerin hastalıkta birbirine destek olmamasını ve hasta eşle ilgilenmemeyi "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ve "duygusal şiddet" kapsamında değerlendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!

        Yargıtay, hasta eşe bakmamak için camide yatıp kalkan ve onunla ilgilenmeyen kocayı, Türk Medeni Kanunu'nun "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet" maddesi kapsamında değerlendirip ağır kusurlu buldu.

        EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

        İHA'daki haber göre; Aile Mahkemesi’ne başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu, emekli maaş kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü. Evden kovulduktan sonra uzun bir süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için camiye sığındığını, geceleri camide kaldığını belirterek boşanma davası açtı.

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        TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

        Tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkemede ifade veren davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sorunları nedeni ile kocasına bakamayacağını, evden ayrılarak kızının yanına gitmesini istediğini dile getirdi.

        Şeker hastalığından dolayı gözleri görmemeye başlayınca eşinin destek olmadığını, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşinin baktığını, kızı ve damadının destek olduğunu, davacının müvekkilinin hastalığını bir kusur olarak gördüğünü iddia etti. Kendisini aşağılayıp küçümsediğini, davacının dönem dönem camide işlettiği çay ocağında kalmasının hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını kaydetti. Davacının maddî ve manevî tazminatların reddine karar verilmesini talep etti.

        AİLE MAHKEMESİNDEN RET

        Aile Mahkemesi; ayrı yaşamanın boşanma davasında davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanları incelendiğinde davacının davalıya bakmadığı, sağlık sorunları ile ilgilenmediğinin belirtildiği, bu durumunda kusurlu olan tarafın davacı olduğu, davalının kusurlarını da ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmetti.

        YARGITAY BOŞANMA SEBEBİ SAYDI

        Davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi. İtirazı Bölge Adliye Mahkemesi’nden dönen koca, kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi sayıp Aile Mahkemesi hükmünü onayladı.

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