31 yıl hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica: "Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol"
Antalya'da hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Anıl'ın komşusuna, "Ufak bir cezam var da eve göz kulak ol" dediği anlar kameraya yansıdı. Adliyeye sevk edilen Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 13:14 Güncelleme:
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Anıl, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.
DHA'daki habere göre; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı.
"UFAK BİR CEZAM VAR DA"
Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da; eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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