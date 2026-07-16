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        Haberler Ekonomi Otomobil 4x4 araçlara ÖTV ayarı yolda

        4x4 araçlara ÖTV ayarı yolda

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde yeni bir kriter gündeme geldi. Teklif yasalaşırsa vergi oranları yalnızca motor silindir hacmine göre değil, aracın çekiş sistemine göre de farklılaştırılabilecek. Bu düzenleme özellikle 4x4 modellerde ÖTV artışı ihtimalini gündeme taşıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        ÖTV'de 4x4 dönemi

        Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi’nin belirlenmesinde yeni bir kriter gündeme geliyor.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, ÖTV oranı artık sadece motor silindir hacmine göre değil, çekiş sistemine göre de belirlenebilecek.

        Böylece, 4x4 çekiş sistemine sahip bir aracın, aynı motor hacmine sahip 4x2 çekiş sistemli bir araçtan farklı vergi diliminde yer almasının önü açılmış oldu.

        Kanun teklifinde hangi çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı ve hangi araçların kapsama gireceği yada uygulanacak ÖTV oranları ile ilgili bir bilgi ise yer almıyor.

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        Ancak teklifin yasalaşması halinde, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli elektrikli modellerde ÖTV artışı ihtimali gündeme gelebilir.

        "YAPILACAK DİYE DEĞİL, DİKKATE ALINMASI İÇİN"

        Komisyon görüşmelerinde kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin amacını şu sözlerle anlattı:

        "ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücüne de bakılsın. Yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da 4x4'se farklı, 4x2'yse farklılaştıracak bir imkân veriyor. Yani, motor gücünün yanında çekiş gücünü de eklemiş oluyoruz."

        4X4 PICK-UP'LARIN ÖTV'Sİ ARTMIŞTI

        ÖTV'de son büyük değişiklik bundan 1 yıl önce yapılmıştı. Hatırlanacak olursa, Haziran 2025'te sunulan yasa teklifi, 24 Temmuz 2025'te ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Geçen yıl yapılan değişiklikle en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenmiş; yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirilmişti.

        Plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltilirken, elektrikli otomobillerde en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.

        Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı ise 4x4 pick-up modellerde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılması olmuştu.

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