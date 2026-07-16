Fenerbahçe, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood'a kavuştu... Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, İstanbul'a geldi. Manchester'dan kalkan tarifeli uçak 16.25 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.

BONSERVİSİNE 39 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

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Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

Greenwood geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 26 gol atıp 11 asist yaparak 37 gole doğrudan katkıda bulundu.