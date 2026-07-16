İşte Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!

2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, İngiltere karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sırasında bir pozisyon sonrası Jude Bellingham ile Lionel Messi, ikili diyalog yaşarken tansiyon yükseldi.

"FİNALDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

İngiliz yıldız maçın ardından pozisyonla ilgili konuştu ve Messi'yi tebrik ederek "Ona karşı forma giymek inanılmaz bir duygu. Bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans da muhteşem. Finalde ona başarılar diliyorum." dedi.

"ÜZERİNDE DURMAYA DEĞECEK BİR ŞEY YOKTU"

Arjantinli yıldızla bir sorun olmadığını dile getiren Bellingham, "Bir ikili mücadele pozisyonu hakkında konuşuyorduk; aslında kötü hiçbir şey yoktu. Eminim herkes kendi işini yapıp bu durumu büyütecektir ama bence üzerinde durmaya değecek bir şey yoktu. Ondan önce bir faul olduğunu düşünmüştüm, o da bana 'Ben bana yapılan pozisyondan bahsediyorum' dedi. Ben de ona 'Bunu kaldıracak kadar güçlüsün, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?' gibi bir şey söyledim." şeklinde konuştu.

"ONA KARŞI OYNAMAK BİR ONURDU"

Messi'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu söyleyen İngiliz oyuncu, ""Benim için Messi'ye karşı oynamak bir onurdu, aramızda hiçbir anlaşmazlık veya sorun olmadı. Kaybetmek canımızı çok yakıyor ama ona karşı oynamak bir ayrıcalıktı." şeklinde sözlerini noktaladı.