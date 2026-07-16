AVRUPA'DA TANINMASINI SAĞLAYAN İSİM: SAKE DEAN MAHOMED

Şampuan kelimesinin ve Hint bakım geleneğinin Avrupa'da tanınmasında önemli rol oynayan isim ise Sake Dean Mahomed oldu. 1759 yılında Hindistan'ın Patna kentinde doğan Sake Dean Mahomed, genç yaşta İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ordusunda görev yaptı. Daha sonra İrlanda'ya yerleşerek Jane Daly ile evlendi ve ardından İngiltere'nin Brighton kentine taşındı.

Mahomed yalnızca girişimci kimliğiyle değil, kültürel çalışmalarıyla da öne çıktı. Londra'da İngiltere'nin ilk Hint restoranlarından biri kabul edilen Hindoostane Coffee House'u açtı ve İngilizce eser yayımlayan ilk Hintli yazar olarak tarihe geçti.

Restoran girişimi uzun ömürlü olmasa da onu asıl üne kavuşturan, İngiliz aristokrasisini peşinden koşturacak bambaşka bir girişimi oldu…

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