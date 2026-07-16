Erling Haaland Dünya Kupası'ndan sonra soluğu tatilde aldı
Dünya Kupası'nda, sahanın içinde ve dışında en sempatik oyuncu olarak adından söz ettiren Erling Haaland, takımı Norveç elenince İtalya tatiline hızlı bir geçiş yaptı
Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı adına attığı yedi golle turnvaya damga vuran Erling Haaland, hem sahada hem de saha dışında sempatik tavırlarıyla pek çok yeni hayran kazandı. Turnuvada artırdığı popülaritesi sayesinde attığı her adım takip edilir oldu.
25 yaşındaki yıldız futbolcu, takımı Norveç'in İngiltere'ye yenilmesinin ardından Dünya Kupası'ndan elenmesiyle soluğu tatilde aldı. Yanında, tüm maçlarda ona destek olan sevgilisi Isabel Haugseng Johansen da vardı.
İtalya’daki Sicilya Adası'nın Taormina sahi bölgesinde yat tatili yapan Haaland, bol bol yüzdü, jet skiye binip eğlendi. Haaland, etrafını saran hayranlarıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.
Haaland ve 22 yaşındaki kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen'in tatil boyunca en dikkat çektikleri etkinlik, Dolce & Gabbana tarafından düzenlenen özel defile oldu. Çift, defileye giderken de defilede de büyük ilgiyle karşılaştı.
Johansen'in zarif kıyafet seçimi büyük beğeni toplarken, Haaland ise moda ikonu görünümüyle hayranlarını şaşırttı.
Daha birkaç gün önce yeşil sahalarda formasıyla ter döken ünlü futbolcuyu, beyazlar içinde, yaka iğnesiyle gören hayranları, şıklığına tam not verdi.
Haaland, moda şovunun ardından sevgilisinin 22'nci doğum gününü kutladı. Çift, gittikleri eğlence mekanında, geceyi Haaland'ın takım arkadaşı Sander Berge ve İtalyan oyuncu Michele Morrone ile birlikte geçirdi.
Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmeyen çift, öpüşürken objektiflere yansıdı.
2021'den bu yana birlikte olan çiftin Aralık 2024'te doğan bir oğulları var.
Manchester City forveti Haaland gibi Isabel Haugseng Johansen de bir futbolcu. Hem haaland hem de Johansen, Norveç'in Bryne kentinde büyüdü. Çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, Haaland gibi Norveç'teki Bryne FK'nın altyapısında yetişti. Zaten ikilinin tanışıklığı da bu nedenle çok eskiye dayanıyor.
Ancak Johansen, profesyonel futbol kariyerini artık sürdürmüyor. Günümüzde modellik yapıyor ve 1,4 milyonluk takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni.
Johansen, Dünya Kupası boyunca her Norveç maçını stadyumda yakından takip etti, sevgilisi Haaland'a moral verdi. stadyumda çekildiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.