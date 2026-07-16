Erling Haaland Dünya Kupası'ndan sonra soluğu tatilde aldı

Manchester City forveti Haaland gibi Isabel Haugseng Johansen de bir futbolcu. Hem haaland hem de Johansen, Norveç'in Bryne kentinde büyüdü. Çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, Haaland gibi Norveç'teki Bryne FK'nın altyapısında yetişti. Zaten ikilinin tanışıklığı da bu nedenle çok eskiye dayanıyor.