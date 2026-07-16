AHBAP Derneği soruşturmasında 11 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:16 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin önümüzdeki saatlerde ifade işlemine başlanılması bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ