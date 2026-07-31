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En yeni lüks: Doğal ve sade olmak

Moda dünyasında minimalizm etkisini iyice artırdı. Doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi. Zendaya'nın son görüntüsünden sonra dünyanın para akıttığı yeni akım, makyaj yaparak makyajsız ve doğal görünmeye çabalamak olarak tarif edilebilir. Zendaya'nın neredeyse hiç müdahale edilmemiş gibi görünen göz makyajından sonra siyah maskara ve takma kirpik satışları dünya genelinde düşmüş.

Giriş: 31 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme: 31 Temmuz 2026 - 07:35
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil En yeni lüks: Doğal ve sade olmak

2026’nın en şaşırtıcı güzellik trendini açıklıyoruz: Çaba sarf etmeden doğal görünmek.

Sadelik en güçlü ifade biçimi.

Dünyanın hızla kapıldığı bu yeni akımdaki doğallık ve sadelik; makyaj yaparak makyajsız görünmeye çalışmak, oje sürerek bakımlı, sade ve doğal tırnaklarım var demek... Yani yapmıyormuş gibi görünüp aslında yapmak. Çabasız, masrafsız, doğal halim bu deyip makyaja ve bakıma ciddi bütçe ve zaman ayırmak.

Moda dünyası yeni trend peşinde

Moda dünyasında gösterişli uygulamaların yerini sade ama etkili dokunuşlar aldı. Artık en şık seçenek doğal görünmek. Yani cesur tasarımlı uzun protez tırnaklar yerine temiz, sağlıklı ve kusursuz görünen bakımlı tırnaklar, çok uzaklardan görünen keskin hatlı makyaj yerine neredeyse yok denecek kadar az makyaj yapmak bu sene çok moda.

En üst düzey lüks artık sadelik oldu

Zendaya, Hailey Bieber, Gigi Hadid ve Gracie Abrams’tan anlaşıldığı üzere artık moda; kadınların göz makyajını sade yapması, maskara değil doğal kirpikler kullanması. Hayalet kirpikler olarak bilinen akım odak noktasını daha çok ışıltılı cilde, yumuşak hatlara ve doğal bir sadeliğe kaydırıyor. En modern güzellik ifadesi bağırmak yerine fısıldamak; aynı sessiz lükste olduğu gibi.

Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu

Lüks sıradanlaşınca ultra zenginler tam tersini yapar

Yıllardır bir sanat eseri gibi üzerinde saatlerce uğraşılan gösterişli, taşlı ve upuzun tırnaklar artık moda değil. Onun yerine Bare Nails denilen tamamen ojesiz, doğal ve kısa tırnaklar çok moda. Uzun yıllar boyunca düzenli güzellik salonuna gidip saatlerce süren jel veya protez tırnak yaptırmaya çabalamak bir zenginlik göstergesiydi. Her ay bu uğurda servet harcanıyordu. Ancak daha sonra bütçe dostu takma tırnaklar ve evde yapılabilen uygulamalar sayesinde tırnak tasarımı modası artık herkes için ulaşılabilir oldu.

Zenginler için lüksün algoritması da tam bu noktada tersine döndü. Herkesin kolayca yapabildiği şey değerini yitirdi ve ulaşılamayan şey yeniden “doğallık” oldu. Lüks sıradanlaşınca ultra zenginler bu durumdan kurtulmak için tam tersini yapar.

Makyajda da aynı durum söz konusu

Uzun yıllar vazgeçilmez olan keskin kontürler, belirgin eyelinerlar ve iddialı dudak renkleri yerini yok gibi görünen sade makyaja bıraktı. Cildi adeta filtre uygulanmış gibi gösteren, doğal güzelliği ön plana çıkaran bu makyaj stili artık sadece günlük hayatın değil, dünyanın en prestijli davetlerinin de yıldızı haline geldi.

Hafif güneşte kalmış gibi görünen bir cilt

Zendaya, The Odyssey’nin New York prömiyerinde yaptığı son makyajında zahmetsiz ve doğal bir görünüm elde ederek büyük övgü topladı.

Hafif güneşte kalmış ve pembeleşmiş gibi görünen doğal ve sade makyajı sosyal medyanın son zamanlarda en çok konuşulan güzellik trendlerinden biri oldu. Tüm dünya haftalardır gösterişli olmadığı halde nasıl etkileyici olduğundan, makyaj yapmadığı halde ne kadar güzel ve zarif olduğundan bahsederek methiyeler düzüyor ve taklit etmeye çalışıyor.

Makyaj yapılmadığına emin misiniz?

Ağır kontürler ve kalın fondötenler yerine sağlıklı görünen cilt ön planda. Zendaya'nın neredeyse hiç yapılmamış gibi görünen göz makyajından sonra siyah maskara ve takma kirpik satışları düşmüş. Makyaj yokmuş gibi görünse de ünlü makyaj sanatçısı Ernesto Casillas kullandığı Prada markalı malzemelerin listesini sosyal medya hesabında verdi.

• Prada Augmented Skin Cream

• Prada Augmented Skin Essence

• Prada Augmented Skin Eye Cream

• Prada Balm in Universal

• Prada Reveal Skin Optimizing Foundation (NW45)

• Prada Blurring + Micro Correcting Concealer (LC3)

• Prada Touch Cream to Powder Blush in Caffee + Cherry

• Prada Balm in Astral Pink

https://www.instagram.com/p/Da3NvA2PPhN_

Bağırmayan zenginlik de bütçe gerektiriyor

Makyajsızmış izlenimi veren görüntüyü elde etmek için Zendaya, saatlerce, Ernesto Casillas ile çalıştı. Yani zahmetsiz ve doğal bir görünüm elde etmek yine profesyonel bir makyaj hüneri gerekti. Dünyaca ünlü popüler kişilerin doğal ve makyajsız hissi yaratmadaki ısrarı ve çabası inanılmaz. Ernesto Casillas, Zendaya için, nötr tonlar ve hafif allık kullanarak güneşte hafif pembeleşmiş bir cilt çalıştı. Özenle uygulanan bu makyaj, izleyicilere çok az makyaj yapılmış gibi bir izlenim yarattı.

İşin alametifarikası finansal rahatlık mı?

Gösterişten uzak, çabasız görünen bu makyaj arkasında kişisel bakım için ciddi bir zaman ve finansal rahatlık gerektiriyor. Zendaya'da ikisi de var. Doğal tırnak trendi de, aynı şekilde, "zamanımı ve paramı tırnak salonlarında harcamama gerek yok” mesajı verse de gene çok fazla bakım ve bütçe gerektiriyor. Yıllarca kısa ve doğal tırnak kullanan, tırnağı için bütçe ayıramayanlar bakımsız ilan edilirken; zengin ve ünlüler doğal tırnak kullandığında bunun lüks, asalet, temizlik, elitlik gibi kavramlarla pazarlanması gerçekten kafa karıştıran bir algı yönetimi.

Uzmanlar ne diyor?

Güzellik uzmanlarına göre bu trend, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda değişen güzellik algısının da bir yansıması. Bu görünümün bu kadar konuşulması tesadüf değil. Yıllardır süren bol fondoten, keskin kontürler, belirgin dudak renkleri ve görünür göz makyajı döneminin sonuna geldik. Artık lüks olan cildin kendisi. Gözeneklerin görünmesi, allığın hafif olması, dudağın sadece nemli durması. Makyajın yeni statü göstergesi bu. Ultra zenginlerin logosuz kaşmir kazak giymesine benziyor.

Sosyal medya baskısı

Sosyal medya; özellikle kadınlara ve ergenlik çağındaki kızlara, tek tip güzellik algısı, kusursuz görünme baskısı ve sürekli “eksiksin” hissi boca ediyor. Ancak güzellik; aynı yüze, aynı dudağa, aynı cilde, aynı makyaja sahip olmak değil. Herkes farklılıklarıyla benzersiz. Kadınlar, özellikle de genç yaştakiler, sosyal medyadaki bu görüntüleri taklit etmeye çabalıyor. Sosyal medya bu pazarlama stratejilerine esir olmuş ve her şeyi satın alıp yüzünde uygulamaya çalışan insanlarla dolu.

Belki de asıl lüks; mutlu olacağımız işler yapmak, daha sağlıklı olmak, daha huzurlu yaşamak, daha çok gülmek, insanlarla sohbet edebilmek, birbirimize yardım edebilme ve kendimiz gibi hissedebilmek. Yapamadığımız ve eksiklik duymamız istenilen şeylerden arınmak ve sevdiklerimize daha çok vakit ayırmak. Ne dersiniz?

https://www.instagram.com/p/Da5vI7tyoLq_
https://www.instagram.com/p/Da-NYopt4mO_
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