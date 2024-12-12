Alexander Oxlade-Chamberlain'in nişanlısı çok ünlü biri çıktı
Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade-Chamberlain'in nişanlısı Perrie Edwards'ın 19 milyon takipçiye sahip ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı
Alexander Oxlade-Chamberlain, 14 Ağustos 2023'te Beşiktaş'a transfer olmuştu.
İngiliz oyuncunun özel hayatı da dikkat çekiyor. Nişanlısı Perrie Edwards’ın sosyal medyadaki popülerliği, Beşiktaş taraftarlarının gündemine oturdu.
İngiliz vatandaşı olan Perrie Edwards, Instagram’da 19 milyon takipçiye sahip olmasıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.
Birçok kişi, Perrie Edwards’ın bu kadar ünlü olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Dünyaca ünlü şarkıcı, 'Forget About Us', 'Me, Myself, You', 'Little Me', 'Going Nowhere' gibi şarkılarıyla tanınıyor.
Alexander Oxlade-Chamberlain ile Perrie Edwards, 18 Haziran 2022’de nişanlandıklarını duyurmuştu.
Alexander Oxlade-Chamberlain ile Perrie Edwards'ın 2021 doğumlu bir erkek çocukları bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram