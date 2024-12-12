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        Haberler Magazin Alexander Oxlade-Chamberlain’in nişanlısı çok ünlü biri çıktı - Magazin haberleri

        Alexander Oxlade-Chamberlain'in nişanlısı çok ünlü biri çıktı

        Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade-Chamberlain'in nişanlısı Perrie Edwards'ın 19 milyon takipçiye sahip ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:15
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        Alexander Oxlade-Chamberlain, 14 Ağustos 2023'te Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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        İngiliz oyuncunun özel hayatı da dikkat çekiyor. Nişanlısı Perrie Edwards’ın sosyal medyadaki popülerliği, Beşiktaş taraftarlarının gündemine oturdu.

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        İngiliz vatandaşı olan Perrie Edwards, Instagram’da 19 milyon takipçiye sahip olmasıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.

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        Birçok kişi, Perrie Edwards’ın bu kadar ünlü olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Dünyaca ünlü şarkıcı, 'Forget About Us', 'Me, Myself, You', 'Little Me', 'Going Nowhere' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

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        Alexander Oxlade-Chamberlain ile Perrie Edwards, 18 Haziran 2022’de nişanlandıklarını duyurmuştu.

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        Alexander Oxlade-Chamberlain ile Perrie Edwards'ın 2021 doğumlu bir erkek çocukları bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Alexander Oxlade-Chamberlain
        #Perrie Edwards
        #beşiktaş
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