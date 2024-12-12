İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'da Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, yaz aylarında yaptığı temasların ardından, Roma kaptanı Lorenzo Pellegrini’yi yeniden gündemine aldı.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Pellegrini için Roma ile temasa geçti.
İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemeyen Pellegrini'nin yol ayrımına geldiği söylenirken, Galatasaray'ın devre arasında transfer için en yakın takım olduğu belirtildi.
Haberde sarı kırmızılıların, oyuncunun 6 milyon Euro'luk maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.
Roma Teknik Direktörü Ranieri, oyuncusunun durumunu değerlendirirken, "Pellegrini daha rahat ve iyi çalışıyor, ancak geleceğini bilmiyorum" dedi.
Roma altyapısından yetişen 28 yaşındaki on numara, Roma formasıyla çıktığı 297 maçta 53 gol 58 asistlik performans gösterdi.