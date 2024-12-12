Yetkililer, bu trans benzeri durumu “kızışmış kan” olarak açıkladı ve etkilenenlerin günüz gece dans etmelerini emrettiler; bunun için sahneler inşa edildi ve dansçılar ile müzisyenler kiralandı. Ancak bu durum, dans salgınını daha da büyüttü. Dans salgınının Almanya, Hollanda ve İsviçre’ye kadar yayıldığı kayıtlara geçti.