'EVİMİZ ŞU ANDA ÇÖKMEK ÜZERE'

Yağışlı havalarda toprağın kaymaya devam ettiğini belirten Azmi Çelik (79) ise evlerinin yıkılma tehlikesi olduğunu belirterek, "Mağduriyetimiz, evimizde tehlike olması ve dolmuşların çalışmaması. İlgililerden yardım bekliyoruz. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Evimiz şu anda çökmek üzere. Böyle yağarsa çöker. Korkuyoruz, gece uykudan kalkıp geziyoruz acaba 'eve geldi mi gelmedi mi' diye. Burası 2 aydır böyle. Ne güzel havalar oldu, gelip bakmadılar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu anda toprak akıyor. Doğal gazcılar gelip, fotoğraf çektiler. Çalışma yapılmadı. Bu sokakta dolmuşlar çalışıyordu. Şu anda çalışmıyorlar" diye konuştu.